12.07.2018, 21:10

С купленных за бешеные деньги окон стала сходить краска: фирма заявила, что обязательств перед клиентом не имеет

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Pilt on illustratiivneFoto: Tanel Meos

В октябре прошлого года клиент заключил с торговцем договор о реновации окон. Спустя две недели после установки окон потребитель заметил, что с них сходит краска.

Прибывшие на место представители фирмы наличие дефекта подтвердили, но ответа на свои неоднократные письменные запросы по электронной почте потребитель так и не получил и обратился в комиссию по потребительским спорам.

Кроме этого, клиенту не были доставлены три внутренние оконные рамы, которые он также заказывал. В свете возникших проблем клиент пожелал возврата уплаченной им по договору суммы в размере 11 150 евро.

Торговец в своем ответе комиссии по потребительским спорам ответил, что, по данным бухгалтерии, им платы за указанную работу не поступало и что тогдашний член правления действовал как частное лицо, в связи с чем у фирмы в отношении клиента обязательства отсутствуют.

Комиссия постановила, что заявление клиента следует удовлетворить.
”Потребитель предоставил комиссии договор и счета, на которых в качестве поставщика услуги отмечен торговец”, — значится в решении. Комиссия отмечает, что все предоставленные документы указывают на то, что член правления действовал от имени фирмы, а не как частное лицо. Доказательства о наличии дефектов имеются и их торговец не оспаривал. Также отсутствуют три заказанные рамы. ”Опираясь на данные доказательства, комиссия считает, что сделанная работа не соответствует условиям договора и продавец должен вернуть потребителю деньги”.

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