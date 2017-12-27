С какими угрозами могут столкнуться пользователи интернета в 2018 году

Сегодня в среднестатистическом доме насчитывается 2 компьютера и 4 мобильных устройства. И все они имеют доступ к Интернету. Неудивительно, что 15% пользователей* проводят в Сети более 50 часов в неделю – и это только в нерабочее время, сообщает Kaspersky Lab.

Учитывая незаменимость Интернета в повседневной жизни и постоянно увеличивающееся количество умных цифровых устройств в доме, Kaspersky Lab спрогнозировала возможные угрозы, которые могут оказать самое непосредственное влияние на рядовых пользователей, их ежедневные дела и привычки.

В 2018 году, по мнению экспертов, злоумышленники могут выйти за границы привычных устройств и начать активнее атаковать новые подключенные к Интернету системы – например, автомобили или медицинские приборы. Так, в случае с машинами злоумышленники могут заразить смартфон автовладельца и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями автомобиля: открыванием и закрыванием дверей, запуском двигателя, определением местонахождения и т.п.

Что касается подключаемых к Интернету медицинских приборов, то их число, по оценкам экспертов, в следующем году вырастет до 19 миллионов. Если добавить к этому еще более 100 миллионов фитнес-трекеров, которые также помогают людям следить за здоровьем, то можно представить, что злоумышленники вряд ли обойдут стороной столь широкий спектр подключенных к Сети устройств. Масштаб угрозы может варьироваться от кражи персональных данных о состоянии здоровья до опасной для жизни переустановки настроек на медицинских приборах, например, на дозаторах инсулина.

В зоне особого риска в ближайшее время окажутся пользователи мобильных устройств. Поскольку Интернет сегодня доступен всегда и везде, люди все чаще предпочитают использовать смартфоны, а не традиционные компьютеры. К примеру, 41% пользователей заходит в системы онлайн-банкинга именно с мобильных устройств. В связи с этим значительные усилия злоумышленников в 2018 году будут направлены именно на смартфоны и планшеты – причем в сферу интересов киберпреступников попадут все возможные источники денег пользователей, в том числе криптокошельки и приложения с различными бонусами.

Наконец, злоумышленники с высокой долей вероятности продолжат взламывать различные домашние гаджеты для создания на их основе больших ботнетов. Роутеры, веб-камеры, термостаты и прочие умные устройства в доме содержат немало уязвимостей, которыми, как показывает практика, умело пользуются киберпреступники. Для предотвращения подобного развития событий эксперты рекомендует, по крайней мере, сменить пароли, установленные производителями этих устройств, а лучше выделить для них отдельную подсеть, чтобы хакеры не могли атаковать основные устройства в случае заражения.

* Исследование проведено компанией B2B International по заказу Kaspersky Lab в августе 2017 года. В опросе приняли участие интернет-пользователи из 32 стран мира.