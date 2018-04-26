С июня расширится число людей, получающих обучение на рынке труда

Согласно законопроекту, право на получение пособия для участия в уровневом обучении и обучении на рынке труда будет также предоставлено лицам, работающим на основании договора о подряде, договора об оказании услуг или иного договора, заключенного для оказания услуги, в дополнение к людям, работающим на основе трудового договора или находящимся на публичной службе. Число людей, работающих на основе обязательственно-правового договора, которые в дальнейшем могут получить обучение на рынке труда, составляет примерно 3500 человек. Таким образом, к целевой группе получателей пособия на уровневое обучение прибавится 9000 человек.

Одно из условий для участия в обучении на основе действующего постановления состоит в том, что доход работника ниже медианной зарплаты. При помощи повышения верхней границы дохода до уровня средней зарплаты круг людей, которые могут претендовать на получение этих услуг, расширится примерно на 60 000 человек. При этом, важными критериями останутся низкая квалификация или устаревшие навыки, чтобы поддерживать участие в тренингах и на обучении именно тех людей, кому это нужнее всего.

Для обеспечения качества обучения эстонскому языку в дальнейшем карта обучения будет выдаваться как безработным, так и трудоустроенным лишь для участия в тех курсах, которые запланированы для подготовки к сдаче уровневого экзамена или для получения категории А1, то есть самого низкого уровня владения языком. В то же время расширяются возможности для участия в курсах по эстонскому языку, что дает работодателю возможность ходатайствовать о компенсации расходов на обучение эстонскому. Число работников, не владеющих эстонским языком, составляет примерно 50 000.

При составлении законопроекта опирались на предложения членов совета Кассы по безработице, в том числе представителей правительства, Центрального союза профсоюзов Эстонии, Профессиональной организации служащих TALO и Центрального союза работодателей Эстонии.

Постановление вступит в силу 1 июня 2018 года.