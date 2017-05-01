С июня клиенты Tele2 начнут пользоваться мобильной связью во всех странах ЕС по отечественным тарифам

Уже с 1 июня 2017 года во всех 31 государстве Европейской экономической зоны пользователи пакетами Tele2 смогут делать звонки, отправлять SMS и использовать интернет по тарифам эстонского рынка. Кроме того, Tele2 станет первым отечественным оператором, который начнет предлагать пакеты услуг связи неограниченного объема, значится в пресс-релизе.





Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, новый нормативный акт ЕС о роуминге вступит в силу только 15 июня. Однако Tele2 решил внести все соответствующие поправки на две недели раньше — и единые тарифы начнут действовать уже с 1 июня.

”Руководствуясь пожеланиями Европейской Комиссии, мы готовы предложить преобладающей части наших клиентов приятную возможность пользоваться услугами во время пребывания в любой стране Евросоюза без какой-либо дополнительной платы. Кроме того, в большинстве пакетов мы увеличиваем объемы услуг звонков, SMS и передачи данных, которые можно использовать в других государствах ЕС”, — подчеркнула К. Арон.

”В связи с нормативным актом ЕС мы вносим также соответствующие изменения в условиях действующих пакетов услуг. Во многих пакетах увеличится объем услуг, часть пакетов подорожает, другая, наоборот, станет дешевле. В любом случае мы намерены по-прежнему предлагать самые лучшие условия на эстонском рынке”, — заверила директор по продукции Tele2.

Ожидаются перемены и в разговорных пакетах, не содержащих объем передачи данных. ”С 1 июня мы отменяем дневные интернет-билеты, а вместо них включаем во все подобные пакеты до 100 Мбайт. Это позволит клиентам осуществлять безотлагательные интернет-операции по мобильному телефону”, — сообщила К. Арон. — Причем вышеуказанным объемом можно будет пользоваться на всей территории ЕС”.

А еще Tele2 приступит с 1 мая к предложению уникального смартфонного пакета, который наряду со звонками и SMS содержит также неограниченный объем 4,5G-интернета. ”Необходимость такого решения созрела уже давно. Клиенты Tele2 почти в шесть раз увеличили использование интернет-услуги, и мобильный интернет всё чаще признается достойной альтернативой постоянному интернет-подключению. Начиная с 1 июня этим пакетом тоже можно пользоваться повсюду в ЕС и за прежнюю месячную плату”, — отметила К. Арон.

Tele2 уже провел персональное оповещение о предстоящих переменах. Конкретную информацию на основании действующего номера и пакета клиенты могут получить в Самообслуживании Tele2 по адресу: minu.tele2.ee.