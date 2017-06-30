С июля многодетные семьи станут получать дополнительное пособие

С 1 июля 2017 в Эстонии начнет действовать пособие для многодетных семей. Департамент социального обеспечения сделает первые выплаты уже 7 июля. Размер пособия для семей, в которых растет от трех до шести детей, составит 300 евро и 400 евро для семей, в которых растет семеро или больше детей, сообщает Министерство социальных дел.

”Пособие многодетной семьи прибавит семьям уверенности — как тем, где уже растет три ребенка, так и тем, которые лишь подумывают о третьем ребенке”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Цель — снизить повседневную нагрузку на родителей с тремя детьми и поддержать воспитание детей в многодетных семьях”.

Для получения пособия многодетной семьи трое или больше получающих детское пособие детей должно расти в одной семье. Детское пособие выплачивается на каждого ребенка с рождения и до достижения ребенком 16 лет. В случае, если ребенок продолжает учебу — до 19 лет. Если ребенку исполняется 19 лет в этом году, то пособие выплачивается до конца учебного года.

Если семья уже получает детские пособия за как минимум трех детей, то не нужно подавать отдельное ходатайство о получении пособия для многодетной семьи. Деньги будут переведены тому же родителю, который прежде получал ежемесячное детское пособие. Если третий ребенок только появляется на свет, то о пособиях можно ходатайствовать разом.

Сейчас в Эстонии проживает свыше 18 000 многодетных семей, в том числе 136 семей, в которых растет семеро или больше детей. Одна из целей пособия — снизить риск бедности среди многодетных семей. ”По данным исследований, больше всего проживающих в бедности семей наблюдается как раз среди многодетных семей. Для Эстонии важны все дети и именно поэтому государство дополнительно поддержит многодетные семьи, которые несут больше расходов в связи с детьми”, — сказала министр социальной защиты.

В 2015 г. 6,9% семей с тремя и больше детьми жило в абсолютной бедности, в то время как для семей с двумя детьми этот показатель составил 4,3%, а для семей с одним ребенком — 3,6%. В то же время, в абсолютной бедности проживает 4,6% детей в возрасте до 18 лет.

Пособие для многодетных семей заменит действовавшее прежде пособие для семьи с семью и более детьми.