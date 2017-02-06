С февраля в счетах за электричество произойдут существенные изменения

В феврале клиентам придут первые основанные на новой модели расчета общие счета за электричество и сетевую услугу. Новая система расчета позволяет всем продавцам электричества выставлять общий счет за электроэнергию и сетевую услугу Elektrilevi.

К новой системе расчета с начала года присоединились Elektrum Eesti, Imatra Elekter и Eesti Gaas, находящиеся в сетевом регионе Elektrilevi клиенты которых будут получать общий счет за электричество и сетевую услугу начиная с февраля.

Клиенты VKG Elektrivõrgud, которые покупают электричество у VKG и сетевую услугу у Elektrilevi, будут получать общий счет начиная с марта.

У каждого продавца электричества есть возможность выбрать, будет ли он выставлять общий счет всем клиентам или только домашним или бизнес-клиентам.

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Если счета за сетевую услугу выставляет продавец электричества, то по связанным со счетами вопросам в дальнейшем следует обращаться к продавцу электричества, поскольку Elektrilevi больше не выставляет счета за сетевую услугу клиентам соответствующего продавца электричества.

В части сетевого договора и всех предлагаемых Elektrilevi услуг по-прежнему следует обращаться к Elektrilevi. Большинство связанных с сетевой услугой действий можно удобнее всего совершить через э-обслуживание на сайте Elektrilevi.

До сих пор общий счет за сетевую услугу и электричество выставляли те сетевые предприятия, которые сами занимаются и продажей электричества — например, в Ляэнемаа или Виймси Imatra Elekter и в районе Нарвы VKG Elektrivõrgud.

Также общий счет выставляла Eesti Energia тем клиентам, которые находятся в сетевом регионе Elektrilevi — это позволяли сложившиеся ранее инфосистемы.