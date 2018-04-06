С этой недели в Латвии больше не продается пиво в двухлитровых пластиковых бутылках

С первого апреля на территории Латвии запрещена продажа пива в двухлитровых пластиковых бутылках, пишет Maaleht.

Соответствующие поправки к закону были приняты в июле прошлого года и призваны уменьшить чрезмерное потребление алкоголя.

До этого момента объем продаж пива в двухлитровых пластиковых бутылках составлял для Латвии существенную долю на рынке — по некоторым оценкам, около 35% продаж пивной продукции.

В мае прошлого года сейм принял решение о том, что новый закон вступит в силу 1 сентября 2020 года, но президент Раймондс Вейонис отправил законопроект в парламент на второе чтение, заявив, что переходный период слишком длинный. Так срок был сокращен до 1 апреля 2018 года.