С этого года Касса по безработице будет предлагать молодежи консультирование по карьере

”В связи с изменениями существенно расширится сфера ответственности кассы по безработице в направлении молодежи — до этого мы в основном занимались молодежью, помогая им искать работу и информируя их о том, что связано с рынком труда. Теперь наше сотрудничество со школами и учениками станет еще более тесным для того, чтобы молодые люди могли в будущем делать осознанный выбор”, описывает изменения председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.

За последние полгода Касса по безработице переделала свою систему услуг по карьере и интегрировала их с уже существующими услугами по карьере, которые предлагала организация Rajaleidja от SA Innove. Помимо информирования и консультирования по карьере, с этого года Касса по безработице отвечает также за развитие методики, управление качеством, мониторинг и анализ услуг по карьере.

Правительство Республики в апреле 2018 года утвердило программу реорганизации услуг по карьере, в результате которой с 1 января 2019 года Эстонская касса по безработице начинает оказывать услуги по информированию и консультированию по карьере всем желающим, в том числе и школьникам. Для это объединили услуги по карьере центров Rajaleidja при SA Innove с системой услуг по карьере эстонской Кассы по безработице.