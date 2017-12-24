С чистого листа: Топ-9 ИТ-вещей, которые надо сделать на длинных выходных

Ваши гаджеты скажут вам спасибо, если вы последуете этим несложным советам, пишет Delfi Techlife. Строго говоря, описанные здесь процедуры должны бы войти в привычку и проводиться регулярно. Но если кто-то делает их в первый раз, то лучшего времени, чем длинные выходные, не существует!

Смените все пароли

Многие люди используют один и тот же пароль (а часто даже и сочетание "логин-пароль") для всех сайтов и сервисов и это опасно. Хакеры регулярно взламывают разные сайты и крадут информацию о пользователях, включая логины и пароли. После этого они "на всякий случай" пробуют их на других сервисах, например, е-почте. И часто взламывают ее таким примитивным образом.

Поэтому пароли для каждого сервиса должны быть уникальными. Естественно, запомнить их нереально, поэтому надо обратить внимание на менеджеры паролей, которые решают эту проблему. Мы лично рекомендуем RoboForm, а другие хорошие: LastPass, 1Password, Dashlane.

Если "лень или некогда", хотя бы разработайте свою систему использования одного и того же пароля. Например, добавляйте к нему "лишнюю" первую букву и берите от названия сервиса. Скажем, для Delfi вариант пароля "12345" будет "d12345", а для Gmail — "g12345". И да, пароль "12345" мы показываем тут только для примера. На самом деле он ужасен, не используйте его!

Включите двухфакторную аутентификацию

Что такое двухфакторная аутентификация — знает любой пользователь интернет-банков. Это когда у вас требуют не только логин и пароль, но также еще и специальный код. Код может храниться на карточек с кодами, может присылаться в виде SMS-сообщения, может выдаваться специальным приложение.

Двухфакторная аутентификация есть в практически всех крупных почтовых сервисах и социальных сетях — надо только найти ее в настройке.

Почистите рабочий стол

Каждый элемент на рабочем столе замедляет систему (особенно на "Маках"), поэтому есть смысл навести на нем, наконец, порядок. Чтобы сделать это было проще, отсортируйте иконки каким-нибудь образом, например, по дате.

В Windows просто щелкните правой кнопкой мыши по свободному месту на рабочем столе (ну, уж найдите как-нибудь) и выберите Sort by > что-то. А на "Маках" эта же опция находится в меню, Arrange by > тоже что-то там.

Сделайте резервные копии фотографий

Давно ли вы задумывались о том, что будет, если вы потеряете смартфон, а вместе с ним и все фотографии? Самое время задуматься! Программы вроде Google Photos и Flickr предлагают бесплатно много гигабайт свободного места. А еще есть облачные сервисы вроде iCloud, Dropbox (выбор редакции) или Google Drive. Самое время подключить их и начать пользоваться!

Почистите наушники

Любые пластиковые наушники-затычки надо периодически чистить. Если нет желания тратиться на специальные жидкости, сойдет обычный спирт и палочки для чистки ушей. Ну а зубочистка поможет добраться до самых узких щелей и отверстий.

Обещайте себе, что будете открывать меньше вкладок в браузере

Вкладки в браузере — величайшее изобретение человечества, а особенно их любят продавцы оперативной памяти. Конечно, те счастливчики, у которых в машине 8 GB и более, вообще не задумываются о том, сколько памяти сжирает 20 открытых "табов", а вот все остальные….

Лучшим решением проблемы, на наш взгляд (кроме покупки оперативной памяти) является использование расширения OneTab для Chrome и Firefox. Бесплатно и эффективно!

Удалите все лишнее со смартфона

Прежде всего, определите что же конкретно сожрало все свободное место. На Android это находится в Settings > Storage. На iPhone это легко сделать, пройдя по пути Settings > General > Storage & iCloud Usage > Manage Storage.

Некоторые предложения предлагают удалить лишнее прямо на этом экране, но не все — проверьте каждую программу (включая штатный браузер, iMessenger, Google Chrome и т.д.). Как правило, фото и видео занимают больше всего места и их "разбор" может развлечь вас в зимних пробках в городе.

На Android добавить свободного места проще всего вставив SD-карту (если такая возможность есть). А затем в настройках приложений просто переместить на SD-карту все, что на нее перемещается.

Запретите электронику в постели

Канун нового года — новый шанс пообещать себе, что теперь вы точно не будете тянуть в постель всякую дрянь вроде ноутбуков, планшетов или смартфонов. Почему нет? Чем они плохи?

На уровне физиологии — свет (любой, в том числе от дисплеев) препятствует выработке гормона мелатонина, который несет ответственность за то, что человек успокаивается и чувствует сонливость.

На уровне психологии — социальные сети являются мощным раздражителем. Обнаружите перед сном, что в интернете опять кто-то неправ, расстроитесь и не сможете заснуть.

Разберитесь с теми, кто собирает ваши личные данные на Facebook

В прошлом мы уже давали детальные инструкции, есть смысл освежить память и проделать несложные манипуляции с тем, чтобы обуздать социальную сеть и ее партнеров. Это действительно стоит того.