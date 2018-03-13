С ”банком Сависаара” покончено — на смену ему придет Eesti Ühistukapital

Сегодня состоялось очередное общее собрание членов TÜ Eesti Ühistupank, на котором было решено поддержать план органов правления по приобретению паев какого-либо из действующих в Эстонии кредитных учреждений и отказу от ходатайства о банковской лицензии.

Собрание решило изменить устав доходного товарищества, в том числе переименовать структуру в TÜ Eesti Ühistukapital.

По словам председателя совета Мэ Хансен, решение было принято в связи с тем, что решение по ходатайству от финансовой инспекции пришлось бы ждать как минимум до конца 2019 года.

”В последние полгода руководство банка занималось активным поиском всевозможных решений по дальнейшему развитию. На настоящий момент мы ведем переговоры с Inbank о приобретении паев в COOP Pank”, — сообщила председатель правления товарищества Юлле Матиесен.