С августа вырастут цены услуги социальной реабилитации

Оказание услуги социальной реабилитации организует Департамент социального обеспечения. Изменения цен услуг социальной реабилитации исходят из предложений Департамента, сделанных на основе прежнего опыта и обратной связи партнеров. Вместо действующих цен на услуги реабилитации будут установлены новые, чтобы обеспечить большую прозрачность услуг. С начала августа вырастут цены почти на все услуги социальной реабилитации. При формировании цен в расчет принимались расходы, связанные с оказывающим услугу персоналом, расходы на устройства и иной инвентарь, а также дополнительные расходы на услугу — например, содержание помещения в порядке и т.п.

Постановление также изменит критерии оценки реабилитационных программ. Новые критерии дадут возможность одобрять прежде всего отвечающие государственным направлениям развития программы — предпочтение будет отдаваться программам, которые, в числе прочего, предлагаются в повседневной для человека среде, например, дома.