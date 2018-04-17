17.04.2018, 14:10

С августа вырастут цены услуги социальной реабилитации

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents
Kaia IvaFoto: Karin Kaljuläte

Министр социальной защиты Кайа Ива подписала постановление, согласно которому с 1 августа 2018 г. будут установлены новые цены на услугу социальной реабилитации. Изменение цены обусловлено нехваткой специалистов и ухудшившимися из-за этого доступностью и качеством услуги.

”Мы должны обеспечить людям доступность услуги, которая в последние годы пробуксовывает из-за нехватки специалистов”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. ”Цены на услугу социальной реабилитации оставались неизменными на протяжении нескольких лет и это стало оказывать значительное влияние на доступность услуг. Для предложения услуги необходимы компетентные специалисты и это предполагает и более высокие затраты на рабочую силу. Таким образом, чтобы качественную услугу можно было предлагать и в дальнейшем, мы должны быть иметь возможность платить конкурентоспособную зарплату людям, которые оказывают эту услугу”.

Оказание услуги социальной реабилитации организует Департамент социального обеспечения. Изменения цен услуг социальной реабилитации исходят из предложений Департамента, сделанных на основе прежнего опыта и обратной связи партнеров. Вместо действующих цен на услуги реабилитации будут установлены новые, чтобы обеспечить большую прозрачность услуг. С начала августа вырастут цены почти на все услуги социальной реабилитации. При формировании цен в расчет принимались расходы, связанные с оказывающим услугу персоналом, расходы на устройства и иной инвентарь, а также дополнительные расходы на услугу — например, содержание помещения в порядке и т.п.

Постановление также изменит критерии оценки реабилитационных программ. Новые критерии дадут возможность одобрять прежде всего отвечающие государственным направлениям развития программы — предпочтение будет отдаваться программам, которые, в числе прочего, предлагаются в повседневной для человека среде, например, дома.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”В России — враг, в Эстонии — шпион”. Михаил Петров называет эстонскую тюрьму ”позором Европы”

17.04.2018
Псковский тренер Михаил Петров надеется через 90 дней выйти из эстонской тюрьмы, пишет издание "Псковская Губерния". Приводим статью в полном объеме и без изменений:
Подробнее

Сообщил ли Ааб патрульным, что является министром? Две версии

17.04.2018
Инцидент с министром Яаком Аабом, который попался пьяным за рулем, всплыл только после того, как назначивший ему наказание полицейский чиновник понял, что речь идет о министре. Согласно одной из версий, сам Ааб об этом не говорил, а патрульные, которые его задержали, в мужчине высшее должностное лицо не признали.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


DELFI В СЕТУМАА: Сбор яиц, церковные объятия и ”муналоомка”. Как справляет Пасху самый загадочный народ Эстонии

17.04.2018
Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии ”Delfi в Сетумаа”.
Подробнее


-40% Esprit Meeste käekell ES106901001
171,90 €
103,14 €
-20% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
159,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
-20% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
127,20 €

Пожарные объяснили, почему нельзя было спасти всех людей в "Зимней вишне"

17.04.2018
У пожарных, работавших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, не было возможности спасти всех людей, заблокированных на четвертом этаже здания, заявила группа представителей МЧС, российских пожарных экспертов и бывших сотрудников пожарной службы на пресс-конференции в Москве.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТА О ПИТАНИИ ВАШЕГО ПИТОМЦА, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ВИДЕО: Фанатка Овечкина бьет рекорды просмотров

17.04.2018
Интересный эпизод произошел на разминке перед вторым матчем 1/8 финала Кубка Стэнли "Вашингтон" - "Коламбус". Нападающий столичного клуба Бретт Коннолли выкинул за борт три шайбы, чтобы порадовать юную болельщицу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО DELFI: Аренда цветочных киосков на улице Виру подорожала. А цветы?

17.04.2018
В начале марта цветочный рынок на улице Виру в Старом городе Таллинна вновь открылся после реновации, которая повлекла за собой резкий рост в стоимости аренды. Отразилось ли это на цене цветов?
Подробнее