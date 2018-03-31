С 31 марта на все новые автомобили в ЕС устанавливается система eCall

Все новые модели автомобилей в странах ЕС отныне в обязательном порядке будут оснащаться автоматической системой оповещения eCall, которые будут сами связываться с экстренными службами в случае серьезных ДТП, что, по оценке Европейской комиссии, будет ежегодно спасать 2500 жизней.

При сильном ударе в салоне автомобиля срабатывают датчики eCall и автоматически включается канал связи с Центром тревоги, передает rus.err.ee со ссылкой на АК. Одновременно туда отправляются координаты автомобиля, направление движения, VIN-код, тип топлива и сколько ремней безопасности было пристегнуто на момент столкновения.

Активировать eCall можно и вручную, нажав на кнопку.

Система будет общеевропейской: например, если с автомобилем из Эстонии что-то случится во время путешествия в Финляндию, то сигнал пойдет финским спасателям.