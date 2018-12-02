С 3 декабря вступает в силу закон об отмене геоблокировки на товары и услуги из ЕС

Регламент касается розничной торговли как в интернете, так и по традиционным каналам, а также электронных услуг (например, облачных услуг, организации хранилищ данных, веб-хостинга, поисковых систем и интернет-каталогов). Если предприятие хочет перенаправлять клиентов из другого государства-члена ЕС на отдельную веб-страницу, в дальнейшем для этого потребуется получить разрешение.

Регламент о геоблокировке не обязывает предприятия поставлять товары в любую точку ЕС.

Надзор за соблюдением регламента будет осуществлять Департамент защиты прав потребителей.