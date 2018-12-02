С 3 декабря вступает в силу закон об отмене геоблокировки на товары и услуги из ЕС

С 3 декабря в Эстонии вступают в силу поправки в Закон о защите прав потребителей, которые вводят в эстонское право "регламент о геоблокировке" Европейского союза и не позволяют предприятиям на внутреннем рынке Евросоюза проводить различия между клиентами по гражданству, месту проживания или местонахождению.
Цель утвержденного регламента — предотвратить дискриминацию клиентов на внутреннем рынке ЕС при помощи ценовой политики, условий продажи или оплаты при покупке товаров или услуг из другого государства-члена, передает rus.err.ee.
Регламент касается розничной торговли как в интернете, так и по традиционным каналам, а также электронных услуг (например, облачных услуг, организации хранилищ данных, веб-хостинга, поисковых систем и интернет-каталогов). Если предприятие хочет перенаправлять клиентов из другого государства-члена ЕС на отдельную веб-страницу, в дальнейшем для этого потребуется получить разрешение.
Регламент о геоблокировке не обязывает предприятия поставлять товары в любую точку ЕС.
Надзор за соблюдением регламента будет осуществлять Департамент защиты прав потребителей.