С 2019 года Россия начнет взимать пошлину за ввоз товаров дороже 500 евро, понизив планку в три раза

На автомобиле или поездом без уплаты пошлины можно будет ввезти товаров на сумму 500 евро или до 25 килограммов. Как пишут "Ведомости" 9 ноября, решение принято по предложению России. Ранее в ЕЭС планировали снизить порог беспошлинного ввоза товаров до данного уровня поэтапно в течение трех лет.

В настоящее время разрешено ввозить без пошлин наземным транспортом товары на сумму до 1500 евро или весом до 50 кг. При ввозе товаров самолетом правила останутся прежними — до 10 тысяч евро или 50 кг. В российской Федеральной таможенной службе изменение правил объяснили тем, что люди провозят наземным транспортом товары на продажу под видом личных вещей.

Тем, кто привозит товары дороже или тяжелее установленной нормы, придется заплатить пошлину в размере 30 процентов от цены.