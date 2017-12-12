С 2018 года меняется налогообложение при частных поездках на служебном автомобиле. Кто от этого пострадает?

С 1 января 2018 года частные поездки на служебных автомобилях будут учитыватся исходя из киловатт, а не из километров, как сейчас, пишет Maaleht.

В будущем при использовании легкового автомобиля, находящегося в собственности или владении работодателя, специальная скидка при совершении рабочих или частных поездок будет составлять 1,96 евро на единицу мощности мотора (кВт), отмеченную в Дорожно-транспортном регистре.

В случае, если автомобилю больше пяти лет, вышеуказанная сумма составляет 1,47 евро, налоговое обязательство — 0,975 евро в месяц за кВт.

От данных изменений больше всего проиграют малые предприниматели, совершающие значительно меньше частных поездок, нежели рабочих: они начнут платить в полном объеме.

Если работодатель уже дал работнику автомобиль в т. н. смешанное пользование, то он должен будет платить точно определенную сумму налога по специальной льготе. Также и работник не сможет платить своему работодателю при частных поездках на основании километра — такой учет отменен.

В случае, если работодатель является владельцем авто или отвечающим за него, и не позволяет пользоваться этим транспортным средством в личных целях, он должен сообщить об этом Департаменту шоссейных дорог. Тогда будет внесена в регистр соответствующая пометка.