С 10 декабря вырастет стоимость билетов на поезда Elron

Elron сообщает, что с 10 декабря начинают действовать новые цены на железнодорожные билеты. С сегодняшнего дня новые цены опубликованы на домашней странице Elron. С этого же дня в юго-западном направлении добавится остановка Валдеку, сообщает пресс-служба Elron.

”Цены на железнодорожные билеты вырастут в среднем на 5 процентов. В большинстве случаев это значит, что рост цены на билет составит 10-20 сентов, при этом естественно, что и дальше будут действовать предлагаемые Elron скидки при использовании проездной карты и при покупке билета через Интернет”,- пояснил менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”И конечно это не значит, что цены повсеместно изменятся одинаково — в некоторых случаях повышение цены несколько большее, но есть и цены, которые останутся без изменений”.

Повышение цен вызвано несколькими причинами. С одной стороны добавляются новые отправления, и здесь мы поставили перед собой цель ежегодно уплотнять расписание, исходя из потребностей пассажиров. В этот раз мы добавляем дополнительное отправление на линию в направлении Валга, а также долгожданный экспресс-поезд на линию в Нарву, что обозначает, что в самое ближайшее время до Нарвы можно будет добраться уже за два часа и 15 минут, а это значительно быстрее, чем сегодняшняя поездка, как на обычном поезде, так и на автомобиле и автобусе. Также на нас в значительной мере влияет повышение месячной платы за использование инфраструктуры, вызванные ростом пробега поездов большие расходы на обслуживание и ремонт, а также расходы на топливо и рабочую силу”.

С 10 декабря в юго-западном направлении в поселении Мяннику добавится новая остановка Валдеку, что предоставит пассажирам поездов дополнительную возможность двигаться дальше в направлении Нымме и Мустамяэ. Также в дальнейшем и жители Мяннику смогут удобно добраться на поезде до центра города. Новая остановка станет в юго-западном направлении последней остановкой в пределах города Таллинна, в связи, с чем и граница I и II зоны будет расположена вместо остановки Лийва в Валдеку, а остановка Лийва сдвинется в I зону.

Чтобы унифицировать расстояния границ зон от Таллинна, в некоторой степени изменятся и границы других зон — граница IV зоны в юго-западном направлении вместо остановки Кеава будет расположена в Рапла, а граница между IV и V зонами в восточном направлении вместо Нелиярве будет расположена в Аэгвийду. Таким образом, с билетом I-IV зоны из Таллинна можно будет доехать примерно на одно и то же расстояние как в восточном, юго-западном, так и западном направлении.

Для использования более выгодной цены на поездку рекомендуем покупать билет предварительно через Интернет, где разовые билеты на 15%, а периодические билеты на 10% дешевле.

Начинающие действовать с 10 декабря новые цены на билеты и карту зон можно найти на домашней странице Elron.

Eesti Liinirongid AS это работающее под торговым знаком Elron и принадлежащее государству предприятие, предлагающее посредством дизельных и электропоездов быструю, удобную и экологичную услугу общественного транспорта на всех железнодорожных линиях Эстонии.