07.12.2018, 12:32

С 1 января налоговая получит подробные сведения о каждом работнике

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Maksu- ja tolliameti pressikonverents
Maksu- ja tolliameti pressikonverentsFoto: Madis Veltman

Co следующего года работодатели должны предоставлять более подробную информацию о сотрудниках Налогово-таможенному департаменту, передает "Актуальная камера".

Речь идет не только о приеме или увольнении работников. В регистр работников необходимо будет вносить данные о занимаемой человеком должности, месте работы и коэффиценте трудовой нагрузки. Эти данные помогут в проведении переписи населения и станут серьезным оружием в борьбе с нечестными работодателями.

"Поскольку мы собираемся проводить перепись населения на основании данных регистров, важно уточнить данные о должностях и адресах работы, — комментирует министр финансов Тоомас Тынисте. — Кроме того, все эти данные помогут Налогово-таможенному департаменту бороться с зарплатами в конвертах. Для работодателей подача таких данных, конечно, означает некоторую дополнительную нагрузку".

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