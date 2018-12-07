С 1 января налоговая получит подробные сведения о каждом работнике

Речь идет не только о приеме или увольнении работников. В регистр работников необходимо будет вносить данные о занимаемой человеком должности, месте работы и коэффиценте трудовой нагрузки. Эти данные помогут в проведении переписи населения и станут серьезным оружием в борьбе с нечестными работодателями.

"Поскольку мы собираемся проводить перепись населения на основании данных регистров, важно уточнить данные о должностях и адресах работы, — комментирует министр финансов Тоомас Тынисте. — Кроме того, все эти данные помогут Налогово-таможенному департаменту бороться с зарплатами в конвертах. Для работодателей подача таких данных, конечно, означает некоторую дополнительную нагрузку".