С 1 марта изменится порядок предоставления скидок на покупаемые в поезде билеты

Так как большинство пассажиров покупают проездной билет в поезде, во время часа пик у них может не получаться купить билет у работника по обслуживанию клиентов, вследствие чего в порядке развития билетной системы в поездах и были установлены автоматы для их продажи. ”Во время часа пик работники по обслуживанию клиентов чисто физически не могут добраться до всех пассажиров. Так как за последние годы количество пассажиров значительно выросло, помимо продажи билетов для работников по обслуживанию клиентов важно обеспечить также и возможность помогать пассажирам, сообщать связанную с рейсом информацию, а также проверять наличие права на поездку — только так мы сможем еще больше повысить уровень качества услуги по железнодорожным перевозкам”, — подчеркнул Конго.

Он добавил, что обеспечение как можно более высокой доли использования самообслуживания важно как в случае пассажиров, которые сами оплачивают билет, так и пассажиров, ездящих бесплатно. ”Хотя пассажиру может казаться, что в случае бесплатной поездки не важно, валидирована она или нет, на самом деле это не так — местные самоуправления компенсируют поездки своих жителей исходя из количества пользователей льготы — соответственно, меньшее количество означает и меньший доход. Если поездка не была валидирована, с точки зрения статистики она не произошла, и Elron не может требовать компенсацию за такую поездку, например, с города Таллинна. Меньший доход неизбежно означает более редкое расписание. Таким образом, клиенты и сами заинтересованы в том, чтобы право на поездку было приобретено корректно, и чтобы все остальные клиенты поступали таким же образом”, — объяснил Конго.

”Кроме этого количество валидаций позволяет нам получать информацию о заполняемости поездов, что в свою очередь позволяет в большей мере учитывать потребности пассажиров — например, внося изменения в расписания или обслуживая какое-либо определенное отправление более длинным поездом”, — подчеркнул руководитель по маркетингу и коммуникации Elron.

Работники по обслуживанию клиентов будут продолжать работать в поездах и дальше, по-прежнему занимаясь проверкой билетов. ”Приобретение права на поездку в билетном автомате, даже в случае, если поездка является для клиента бесплатной, по сути не отличается от покупки билета заранее в Интернете или кассе. Совершенно естественно, что в таких случаях работник по обслуживанию должен проверять наличие билета. Иногда это может помочь защитить клиента от возможного штрафа — например, если выяснится, что он забыл взять с собой подтверждающий право на льготу документ, или если срок действия периодического билета истек, или в других случаях. Работники по обслуживанию клиентов смогут разрешить такие ситуации, продав пассажиру правильный билет”.

”Мы продолжаем работы по развитию, чтобы уже в этом году при покупке билета в билетном автомате можно было расплатиться банковской карточкой — в текущем году налаживание данной функции является безусловным приоритетом развития билетной системы. Пока оплату в билетном автомате можно осуществлять только с помощью проездной карты”, — подтвердил Конго.