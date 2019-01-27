С 1 февраля прекращается действие карточек паролей

Карточкой паролей для входа в интернет-банк по-прежнему пользуется достаточно много людей — более 25 000. За последний месяц альтернативными средствами аутентификации начали пользоваться примерно 15 000 клиентов Swedbank, за год на новые решения перешли примерно 150 000 человек.
По словам директора подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, в течение последних трёх месяцев карточками паролей регулярно пользовались 25 600 клиентов. „Хотя в последнее время темп перехода к альтернативным решениям был довольно хороший, учитывая то, что до завершения действия карточек паролей осталось всего две недели, это достаточно большая цифра.
Приближается также время декларирования доходов и следует помнить, что в этом году декларировать доходы в электронном налоговом департаменте с помощью карточки паролей будет нельзя”, — сказала Эде Раагметс, и добавила, что одна из причин по которой люди откладывают переход на новые решения, это привычка. „В то же время многие клиенты говорили, что лишь после перехода к новому средству аутентификации они поняли, насколько проще и удобнее им пользоваться. Надеемся, что большинство людей найдут для себя подходящее решение. Клиентов, которым тяжело принять решение в пользу той или иной альтернативы, ждём в представительствах Swedbank, где им помогут наши консультанты”.
Чаще всего люди вместо карточки паролей выбирают Smart-ID. Именно этому решению отдали предпочтение 60% клиентов, примерно треть выбрали ID-карту и 10% — PIN-калькулятор или Mobiil-ID. „Smart-ID — бесплатное приложение, которое можно самостоятельно скачать в своё смарт-устройство. Это решение подходит даже для начинающих пользователей смарт-устройств. Если самостоятельно или с помощью близких скачать Smart-ID не удаётся, это можно сделать также в банковской конторе”, — пояснила Раагметс.
Тем, кто смартфоном не пользуется, может подойти ID-карта, Mobiil-ID или PIN-калькулятор. „То, что многие стали пользоваться вместо карточки паролей ID-картой, не удивительно. У подавляющего большинства она имеется, и люди начали её чаще применять. Одна из возможностей — Mobiil-ID, которой могут пользоваться также владельцы кнопочных телефонов. Для оформления этой услуги следует обратиться к своему мобильному оператору. Последний выбор — PIN-калькулятор. Это — простое устройство, которое автоматически генерирует одноразовые пароли. Приобрести PIN-калькулятор можно в банковском представительстве”, — сказала Раагметс.