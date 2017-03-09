С 1 апреля пенсии в Эстонии вырастут на 5,1%

На своем заседании в четверг, 9 марта, правительство Эстонской Республики утвердило новый индекс государственной пенсии на 2017 год, который составит 1,051.

Это означает, что в результате индексации уже с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 5,1%.

Сумма народной пенсии с апреля будет составлять 175,94 евро (сейчас 167,40 евро). Базовая часть пенсии повысится до 161,9038 евро, а ценность каждого года трудового стажа — до 5,767 евро, пишет rus.err.ee.

Таким образом пенсионер, за плечами которого 15 лет трудового стажа, будет получать 248 евро вместо нынешних — 236 евро.

Пенсия при трудовом стаже в 30 лет увеличится почти до 334 евро. Пенсия с трудовым стажем в 40 лет будет составлять примерно 392 евро в месяц. А самую большую прибавку получат те, кто проработал 44 года. Их ежемесячный доход составит вместо нынешних 395 евро 415 евро.