С 1 апреля изменится дневная ставка пособия на трудоспособность

Дневная ставка пособия на трудоспособность индексируется каждый год 1-го апреля в соответствии с индексом государственной пенсии, который в текущем году составляет 1,051 евро. С 1 апреля 2017 года дневная ставка пособия на трудоспособность человека с отсутствующей трудоспособностью составит 11,82 евро (в среднем 354,6 евро в месяц) и человека с частичной трудоспособностью 6,74 евро (57% от дневной ставки, т.е. в среднем 202,1 евро в месяц), сообщает Касса по безработице.

Пособие на трудоспособность за предыдущий месяц выплачивается 10-го числа текущего месяца. В апреле пособие на трудоспособность будет выплачиваться за март месяц, т.е. по старой дневной ставке. Пособия, рассчитанные по новой дневной ставке, начнут выплачиваться с мая.

Предоплата пособий на трудоспособность за апрель месяц будет выплачиваться по новой дневной ставке тем людям, которые подали ходатайство о пособии на трудоспособность в срок действия постоянной нетрудоспособности, и в отношении которых решение об оценке трудоспособности принято в срок действия постоянной нетрудоспособности.

Пособие на трудоспособность не индексируется, если пособие назначено в размере ранее выплачиваемой пенсии по нетрудоспособности.

Если доход человек за месяц, предшествующий выплате пособия, больше чем 90-кратный размер дневной ставки пособия, то размер пособия на трудоспособность будет уменьшаться. Размер 90-кратной дневной ставки пособия после индексации составит 1063,8 евро.

В случае частичной трудоспособности пособие не будет больше выплачиваться, если доход человека будет выше 1468 евро в месяц, а в случае отсутствующей трудоспособности, если доход будет выше 1773 евро в месяц.