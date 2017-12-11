РЖД запустили движение пассажирских поездов в обход Украины

ОАО "Российские железные дороги" организовало движение пассажирских поездов дальнего следования по новой ж/д линии Журавка-Миллерово в обход Украины, следует из сообщения компании.

"С вводом в действие нового графика движения поездов на 2017-2018 год по участку Журавка-Миллерово начали курсировать свыше 120 пассажирских и до 30 грузовых поездов ежесуточно", — говорится в сообщении РЖД.

Как сообщалось, грузовое движение на новом ж/д участке РЖД запустили в сентябре, тестовое движение поездов по новой линии началось в августе 2017 года.

Магистраль Журавка-Миллерово длиной 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с югом РФ. На линии построено семь новых станций — Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка (Воронежская обл.), Колодези и Боченково (Ростовская обл.). По проекту максимальная скорость пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых — 90 км/ч. Кроме того, в рамках проекта предполагалось увеличить пропускную способность, а также "обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок, минуя территорию Украины".