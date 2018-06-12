12.06.2018, 19:36

Рынок труда будущего: чьи рабочие места займут роботы и как не остаться безработным?

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Кая Коовит
Кая Коовит
EST
Рынок труда будущего: чьи рабочие места займут роботы и как не остаться безработным?
Foto: ALAIN JOCARD, AFP

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов говорит, что в будущем люди все чаще будут сами себе работодателями, а значит уменьшится поступление социального налога. Между тем, роботы займут часть рабочих мест, но это не главная проблема.

Центр мониторинга развития в рамках проекта по развитию рынка труда пытается установить тренды, которые в течение последующих 5–15 будут превалировать на рынке.

По словам Данилов, в Эстонии уже сейчас все больше самозанятых лиц. Начавшийся со сферы таксоизвоза и курьерских услуг тренд с помощью онлайн-платформ быстро распространяется и в другие сферы, как бизнес-консалтинг и бухгалтерия.

Как решить проблему поступления социального налога?

Доля крупных предприятий уменьшается, уступая место индивидуальным поставщикам услуг. Между тем с ростом числа самозанятых лиц уменьшается поступление социального налога, потому что у работающих посредством онлайн-платформы людей чаще всего нет договора и регулярных экономических доходов.

Социальная защита в Эстонии финансируется в размере 80% социальным налогом — это самый высокий показатель среди стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития). Что же можно предпринять, чтобы не пострадала наша социальная защита?

Один из вариантов — перестать делать разницу между доходом от работы и доходом от предпринимательской деятельности. Сейчас в Эстонии первый облагается социальным налогом, а второй — нет. В случае самозанятых лиц сложно определить, какой из этих доходов они получают.

Предлагается также реорганизовать связанные с работой гарантии таким образом, чтобы образовать иерархию. Например, если человек работает, но нет субординации, то он имеет права на определенные гарантии, как семейные пособия и медицинская страховка. А если же он работает с субординацией, то есть это напоминает традиционные рабочие отношения, то круг гарантий расширяется и добавляются пенсия, отпуск и повышение квалификации.

ТОП

Еще одно хорошее решение — предпринимательский банковский счет. Тогда было бы без разницы, получает ли человек доход от работы или от предпринимательства, так как применялись бы единая налоговая ставка и простой и понятный бухгалтерский учет. Имеющее предпринимательский счет частное лицо, которое зарабатывает в год от 24 000 евро, автоматически облагалось бы 20% налоговой ставкой.

Однако с предпринимательским счетом есть одна проблема — его невозможно использовать, так как ни один местный банк не предлагает подобную услугу. Только лишь LHV сотрудничает с Налогово-таможенным департаментом для разработки данного решения, которое будет, возможно, готово к концу этого года.

Кого вытеснят с работы роботы?

На рынок труда в будущем также значительно окажет влияние развитие технологии и промышленная революция 2.0 или же ”нашествие роботов”. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдет, и чьи рабочие места они займут?

На самом деле в течение последних ста лет технология заменяла рабочую силу постоянно, но пропадали лишь должности, требовавшие легчайшие навыки. Теперь же, как говорит Данилов, могут пропасть требующие определенных навыков должности, будь то бухгалтер и или просто оформляющий договоры юрист.

Естественно, развитие технологии также создаст новые рабочие места — но это, в первую очередь, будут должности, требующие более сложные навыки и имеющие эффект усиления. Вместе с ними появятся и новые рабочие места в сфере обслуживания, но они будут требовать самые легкие навыки и будут меньше оплачиваться. А это все означает, что вырастет разница в доходах и неравенство в обществе.

Важно то, что станет с имеющими средние навыки работниками, чьи должности пропадут — смогут ли они повысить квалификацию, чтобы занять требующую более сложных навыков должность? Или же им придется заниматься какой-либо случайной работой, где они не используют свои квалифицированные навыки? Данилов отмечает, что именно это главная опасность прогресса, а не то, что чью-то должность займут роботы.

В будущем нужно сосредоточиться на имеющем более широкую базу общем образовании и предлагающем возможность обобщения навыков высшем образовании. Возможность адаптироваться связана с более длинным путем обучения — и это в будущем будет очень важным, считает Данилов.

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