Рынок труда будущего: чьи рабочие места займут роботы и как не остаться безработным?

Один из вариантов — перестать делать разницу между доходом от работы и доходом от предпринимательской деятельности. Сейчас в Эстонии первый облагается социальным налогом, а второй — нет. В случае самозанятых лиц сложно определить, какой из этих доходов они получают.

Предлагается также реорганизовать связанные с работой гарантии таким образом, чтобы образовать иерархию. Например, если человек работает, но нет субординации, то он имеет права на определенные гарантии, как семейные пособия и медицинская страховка. А если же он работает с субординацией, то есть это напоминает традиционные рабочие отношения, то круг гарантий расширяется и добавляются пенсия, отпуск и повышение квалификации.

Еще одно хорошее решение — предпринимательский банковский счет. Тогда было бы без разницы, получает ли человек доход от работы или от предпринимательства, так как применялись бы единая налоговая ставка и простой и понятный бухгалтерский учет. Имеющее предпринимательский счет частное лицо, которое зарабатывает в год от 24 000 евро, автоматически облагалось бы 20% налоговой ставкой.

Однако с предпринимательским счетом есть одна проблема — его невозможно использовать, так как ни один местный банк не предлагает подобную услугу. Только лишь LHV сотрудничает с Налогово-таможенным департаментом для разработки данного решения, которое будет, возможно, готово к концу этого года.

Кого вытеснят с работы роботы?

На рынок труда в будущем также значительно окажет влияние развитие технологии и промышленная революция 2.0 или же ”нашествие роботов”. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдет, и чьи рабочие места они займут?

На самом деле в течение последних ста лет технология заменяла рабочую силу постоянно, но пропадали лишь должности, требовавшие легчайшие навыки. Теперь же, как говорит Данилов, могут пропасть требующие определенных навыков должности, будь то бухгалтер и или просто оформляющий договоры юрист.

Естественно, развитие технологии также создаст новые рабочие места — но это, в первую очередь, будут должности, требующие более сложные навыки и имеющие эффект усиления. Вместе с ними появятся и новые рабочие места в сфере обслуживания, но они будут требовать самые легкие навыки и будут меньше оплачиваться. А это все означает, что вырастет разница в доходах и неравенство в обществе.

Важно то, что станет с имеющими средние навыки работниками, чьи должности пропадут — смогут ли они повысить квалификацию, чтобы занять требующую более сложных навыков должность? Или же им придется заниматься какой-либо случайной работой, где они не используют свои квалифицированные навыки? Данилов отмечает, что именно это главная опасность прогресса, а не то, что чью-то должность займут роботы.

В будущем нужно сосредоточиться на имеющем более широкую базу общем образовании и предлагающем возможность обобщения навыков высшем образовании. Возможность адаптироваться связана с более длинным путем обучения — и это в будущем будет очень важным, считает Данилов.