Рынок посылок растет: появятся новые почтовые автоматы

По словам Верги, параллельно с продолжающимся ростом э-коммерции можно говорить и об успехе м-коммерции. Последняя пара лет показала, что смартфоны и планшеты стали использовать для осуществления покупок намного больше, чем раньше. ”Это в свою очередь ставит перед торговцами очередную задачу: чтобы остаться конкурентоспособным, нужно быть доступным в любое время в любом устройстве”, — добавила Верги.

Для более хорошего обслуживания возросшего числа посылок Itella Estonia планирует в третьем квартале этого года открыть по всей Эстонии несколько новых почтовых автоматов. При составлении плана местонахождения новых автоматов будут смотреть на заполняемость существующих, оценивать прогнозы и учитывать также пожелания и обратную связь клиентов.