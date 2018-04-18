Рынок посылок растет: появятся новые почтовые автоматы

По данным Itella SmartPOST, в первом квартале 2018 года объем почтовых посылок частных лиц по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 15% и объем почтовых посылок бизнес-клиентов — на 21%. В третьем квартале этого года для лучшего обслуживания возросшего объема посылок Itella Estonia планирует открыть новые почтовые автоматы по всей Эстонии, сказано в пресс-релизе.
”Продолжающийся рост интереса потребителей к э-коммерции побудил действовать торговцев, которые не хотят отстать от быстро уходящего поезда. Например, за последние два года число интернет-магазинов, которые входят в нашу сеть, увеличилось на четверть. Помимо амбиций на внутреннем рынке, мы также видим интерес к расширению на зарубежные рынки”, — сказала директор по маркетингу и продажам Itella Estonia Алисе Верги. Чтобы облегчить расширение бизнеса местных торговцев на европейские рынки, в начале года Itella, совместно с партнерами, открыла сеть из 43 000 пунктов для посылок, покрывающих большую часть Европы.