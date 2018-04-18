18.04.2018, 07:28

Рынок посылок растет: появятся новые почтовые автоматы


rus.delfi.ee
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Pakiautomaadid
PakiautomaatFoto: Priit Simson

По данным Itella SmartPOST, в первом квартале 2018 года объем почтовых посылок частных лиц по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 15% и объем почтовых посылок бизнес-клиентов — на 21%. В третьем квартале этого года для лучшего обслуживания возросшего объема посылок Itella Estonia планирует открыть новые почтовые автоматы по всей Эстонии, сказано в пресс-релизе.

”Продолжающийся рост интереса потребителей к э-коммерции побудил действовать торговцев, которые не хотят отстать от быстро уходящего поезда. Например, за последние два года число интернет-магазинов, которые входят в нашу сеть, увеличилось на четверть. Помимо амбиций на внутреннем рынке, мы также видим интерес к расширению на зарубежные рынки”, — сказала директор по маркетингу и продажам Itella Estonia Алисе Верги. Чтобы облегчить расширение бизнеса местных торговцев на европейские рынки, в начале года Itella, совместно с партнерами, открыла сеть из 43 000 пунктов для посылок, покрывающих большую часть Европы.

По словам Верги, параллельно с продолжающимся ростом э-коммерции можно говорить и об успехе м-коммерции. Последняя пара лет показала, что смартфоны и планшеты стали использовать для осуществления покупок намного больше, чем раньше. ”Это в свою очередь ставит перед торговцами очередную задачу: чтобы остаться конкурентоспособным, нужно быть доступным в любое время в любом устройстве”, — добавила Верги.

Для более хорошего обслуживания возросшего числа посылок Itella Estonia планирует в третьем квартале этого года открыть по всей Эстонии несколько новых почтовых автоматов. При составлении плана местонахождения новых автоматов будут смотреть на заполняемость существующих, оценивать прогнозы и учитывать также пожелания и обратную связь клиентов.

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