”Рынок очень нервный”. Ждать ли очередного подорожания топлива? Мнения эстонских экспертов расходятся

Что же думают об этом местные специалисты?

Ответственный за ценообразование на моторное топливо в Circle K Индрек Сасси поведал, что с октября нефть прилично подешевела и в декабре была весьма стабильна.

Однако, по его словам, далее прогнозируется рост цен. ”А январе стоимость нефти на мировом рынке снова подскочила, и ожидается, что это продолжится и в будущем”, — прокомментировал Сасси.

Директор по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллисте особого повышение или снижения не прогнозирует. ”Вопрос прост, но ответить на него трудно. По всей вероятности, изменения могут быть в районе пары долларов, но в какую сторону — сейчас сложно предсказать”.

По словам Иво Поппа, также управляющего Circle K, рынок топлива сейчас очень нервный, и это особенно хорошо отражается на табло цен на заправках: цифры могут неоднократно меняться за день. ”Продавцы топлива очень внимательно следят за ценами друг друга, и каждый наималейший спад мгновенно подхватывают”, — описал Попп. ”С точки зрения потребителя такое развитие — позитивно, поскольку в одной и той же области ввиду плотной конкуренции розничная цена одинакова”, — пояснил эксперт.