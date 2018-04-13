13.04.2018, 10:46

Рынок новостроек бьет рекорды по продажам


rus.delfi.ee
EST 5
Tallinna kinnisvara.
Tallinna kinnisvara.Foto: Karin Kaljuläte

Новые квартиры продаются как горячие пирожки — только за первые три месяца текущего года в проектах новой застройки Таллинна и Харьюмаа было забронировано свыше 850 квартир, сообщается в пресс-релизе.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман отметил, что продажа почти 300 новых квартир в месяц — высокий показатель даже по сравнению с периодом бума, имевшим место несколько лет назад. ”Спрос на новый жилой фонд до сих пор остается высоким, поскольку приток населения в Таллинн все еще не демонстрирует никаких признаков ослабления”, — сказал Сооман.

Согласно официальному регистру столицы только с начала минувшего года население Таллинна пополнилось 6 000 новыми жителями. ”Все эти вновь прибывшие люди должны где-то жить, и высокий спрос как на рынке арендного, так и продаваемого жилья вдохновляет людей с более высокими доходами и жителей, имеющих сбережения, инвестировать в недвижимость или менять имеющееся жилье на более комфортабельное”, — пояснил Сооман.

По его словам, в настоящий момент в Таллинне и Харьюмаа на продажу выставлено в общей сложности около 2 500 новых квартир. ”Если нынешние темпы продаж сохранятся, то их не хватит даже на год”, — отметил Сооман.

Он подчеркнул, что львиную долю продаж нового жилья составляют проекты новостроек в пригородах и окрестностях городов, квадратный метр в которых стоит менее 2 000 евро. ”Невзирая на общее оживление, продажа дорогих квартир в центре города проходит в неспешном темпе, поскольку предложений слишком много, а цены излишне завышены”, — добавил Сооман.

Pindi Kinnisvara ведет ежемесячный мониторинг остатков жилых площадей, темпов продаж и уровня цен во всех новых проектах жилых новостроек Таллинна и Харьюмаа. Средняя стоимость квадратного метра в выставленных на продажу новых проектах застройки составляет 2 439 евро. Более дешевые квартиры предлагаются в расположенных за пределами Таллинна городах и поселках, таких как Маарду, Кийли, Лоо и Сауэ, и более дорогие квартиры расположены в припортовом квартале Ротерманни.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


За последние 2,5 года за сотрудничество со спецслужбами РФ в Эстонии осудили десять человек

13.04.2018
КаПо и Госпрокуратура проделали хорошую работу: за последние 2,5 года в преступлениях против государства признаны виновными более десяти человек. Как отметила госпрокурор Инна Омблер, особенно примечательно то, что десять из них осуждены за сотрудничество со спецслужбами Российской Федерации, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Суд наказал заключенного Вируской тюрьмы, угрожавшего другому убийством и отправлявшего ему соболезнования

13.04.2018
Вируский уездный суд наказал заключенного Вируской тюрьмы, угрожавшего другому заключенному убийством и отправлявшего ему свои соболезнования, сообщает ”Северное побережье”.
Подробнее

Бар Red Emperor в Старом городе обманывал клиентов с помощью литовского алкоголя

13.04.2018
В отношении бара Red Emperor, который находится в Старом городе Таллинна, было инициировано уголовное производство, так как он обманывал клиентов, торгую литовскими слабоалкогольными напитками, на котором были поменяны этикетки и отсутствовали накладные.
Подробнее


КАРТА: Начиная с сегодняшнего дня на определенных дорогах можно ездить со скоростью до 110 км/ч

13.04.2018
С сегодняшнего дня Департамент шоссейных дорог начинает поднимать максимальную разрешенную скорость движения на государственных дорогах с отедльными полосами, как и было обещано. Теперь со скоростью 110 км/ч можно ездить на участках дорог общей длиной в 135 км, а на участке в 15 км — до 100 км/ч.
Подробнее

Россия готовит ответ на санкции: "мы бьем под дых американцам"

13.04.2018
СМИ стали известны детали законопроекта, который планирует принять Госдума в ответ на санкции США. Он, в частности, предусматривает запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, произведенной в США и странах, поддержавших американские санкции против России, сообщил в пятницу РИА "Новости" первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100055
169,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

Постпред РФ при ООН не исключил возможности войны между Россией и США

13.04.2018
В Нью-Йорке состоялась закрытая встреча Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Члены Совбеза ООН по требованию Боливии обсудили возможную эскалацию сирийского конфликта в четверг, 12 апреля. После встречи постпред России при ООН Василий Небензя не исключил возможности войны между Россией и США.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В Балтийском море разбился российский военный вертолет, погибли два летчика-испытателя

13.04.2018
В Балтийском море разбился вертолет, на борту которого находились два члена экипажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах сообщает РИА Новости. Обнаружено тело одного погибшего, передает Meduza.
Подробнее

Что было, что будет, чем сердце беличье успокоится?

13.04.2018
В преддверии внеочередных внутрипартийных выборов в Партии реформ политологи, общественные деятели и простые обыватели замерли в ожидании: оправдает ли будущий лидер реформистов те ожидания, которые возложили на Каю Каллас и какие внутрипартийные реформы произойдут в Партии реформ.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ