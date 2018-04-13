Рынок новостроек бьет рекорды по продажам

Новые квартиры продаются как горячие пирожки — только за первые три месяца текущего года в проектах новой застройки Таллинна и Харьюмаа было забронировано свыше 850 квартир, сообщается в пресс-релизе.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман отметил, что продажа почти 300 новых квартир в месяц — высокий показатель даже по сравнению с периодом бума, имевшим место несколько лет назад. ”Спрос на новый жилой фонд до сих пор остается высоким, поскольку приток населения в Таллинн все еще не демонстрирует никаких признаков ослабления”, — сказал Сооман.

Согласно официальному регистру столицы только с начала минувшего года население Таллинна пополнилось 6 000 новыми жителями. ”Все эти вновь прибывшие люди должны где-то жить, и высокий спрос как на рынке арендного, так и продаваемого жилья вдохновляет людей с более высокими доходами и жителей, имеющих сбережения, инвестировать в недвижимость или менять имеющееся жилье на более комфортабельное”, — пояснил Сооман.

По его словам, в настоящий момент в Таллинне и Харьюмаа на продажу выставлено в общей сложности около 2 500 новых квартир. ”Если нынешние темпы продаж сохранятся, то их не хватит даже на год”, — отметил Сооман.