Рынок недвижимости в 2017 и 2018: сравнение мартовских показателей не вызывает оптимизма

Традиционное мартовское оживление рынка недвижимости на этот раз практически никак не проявилось, при том, что в минувшем году за этот же период в Эстонии было заключено на 31% больше сделок с квартирной собственностью, сообщает Pindi Kinnisvara.

В марте нынешнего года в 17 крупнейших эстонских городах были заключены 1 182 сделки по приобретению квартир. Для сравнения: в этом же месяце 2017 года в индексированных городах было совершено 1 548 сделок с квартирной собственностью, то есть на целый 31 процент больше!

Индекс Pindi, объединяющий квартирные сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, понизился в марте на 2%, и взвешенная средняя стоимость сделок составила 1 402 евро за квадратный метр. В феврале по корригированным данным этот показатель достигал 1 431 евро/м².

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что цены на квартиры во многих городах достигли своего предела.

”Весной рынок, как правило, действительно активизируется, поскольку хорошая погода и растаявший снег наводит людей на мысль о необходимости создания своего гнезда. Нынешний же март стал исключением, поскольку, во-первых, он выдался очень холодным, и во-вторых, цены на недвижимость достигли такого предела, что многие семьи отложили свое решение о приобретении жилья или вовсе изменили его", — пояснил Сооман.