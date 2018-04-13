13.04.2018, 13:10

Рынок недвижимости в 2017 и 2018: сравнение мартовских показателей не вызывает оптимизма

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rus.delfi.ee
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Lasnamägi
Foto: Madis Veltman

Традиционное мартовское оживление рынка недвижимости на этот раз практически никак не проявилось, при том, что в минувшем году за этот же период в Эстонии было заключено на 31% больше сделок с квартирной собственностью, сообщает Pindi Kinnisvara.

В марте нынешнего года в 17 крупнейших эстонских городах были заключены 1 182 сделки по приобретению квартир. Для сравнения: в этом же месяце 2017 года в индексированных городах было совершено 1 548 сделок с квартирной собственностью, то есть на целый 31 процент больше!

Индекс Pindi, объединяющий квартирные сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, понизился в марте на 2%, и взвешенная средняя стоимость сделок составила 1 402 евро за квадратный метр. В феврале по корригированным данным этот показатель достигал 1 431 евро/м².

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что цены на квартиры во многих городах достигли своего предела.

”Весной рынок, как правило, действительно активизируется, поскольку хорошая погода и растаявший снег наводит людей на мысль о необходимости создания своего гнезда. Нынешний же март стал исключением, поскольку, во-первых, он выдался очень холодным, и во-вторых, цены на недвижимость достигли такого предела, что многие семьи отложили свое решение о приобретении жилья или вовсе изменили его", — пояснил Сооман.

"Спрос никуда не исчез, однако постоянный рост дороговизны жизни и стоимости потребительской корзины оставляет все меньшему количеству семей возможность откладывать деньги и чувствовать внутреннюю уверенность, обращаясь в банк за кредитом. И это происходит, прежде всего, в регионах с более низкими доходами”, — добавил он.

По сравнению с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2017 года, индекс расположен на 8 процентов ниже. А при сопоставлении с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится на 125 процентов выше.

ТОП

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье почти 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.

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