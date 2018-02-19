Рынок медиарекламы в прошлом году значительно вырос

По данным последнего исследования Kantar Emor, в прошлом году эстонский рынок медиарекламы рос в два раза быстрее, чем в позапрошлом — рост составил 3 процента. Больше всего увеличились рекламные инвестиции в радиостанции, онлайн-каналы и прямую почтовую рассылку.

С учетом прямой почтовой рассылки объем рекламного рынка в Эстонии преодолел отметку в 100 млн евро, что составляет 0.45% от ВВП — расход на душу населения насчитывает 77 евро. Рекламный бюджет разделили между телевидением (25%), Интернетом (20%), газетами (17%) и наружной рекламой (15%), сообщает Kantar в пресс-сообщении.

Руководитель Kantar Emor в Прибалтике Марго Вескимяги сказал, что в прошлом году больше всего увеличились рекламные инвестиции в радиостанции, онлайн-каналы и прямую почтовую рассылку. ”Помимо наружной рекламы и прямой рассылки, последний квартал 2017-го года был хорошим и для других типов медиа: например, на рынке газет более двух лет не наблюдалось квартального роста, но теперь это произошло”, — сказал он. ”Онлайн-каналы вернулись к двухзначным показателям роста, а рынок телевидения во второй половине года вырос более чем на 3,5 %”.

По утверждению Вескимяги, прошедшие в октябре 2017-го года выборы в местное самоуправление являются не единственной причиной хороших результатов, хотя они принесли примерно треть от всех денежных поступлений во втором полугодии. Хороший рост показали и многие другие секторы рекламы — например, мебель, автомобили и розничная торговля. Из крупнейших категорий товаров почти в два раза выросла реклама топлива и смазочных средств.

Снизились объемы рекламы товаров личной гигиены, товаров для дома, а также алкогольных и безалкогольных напитков — большинство крупных рекламодателей сократили расходы. При этом, некоторые решили плыть против течения: наряду с GlaxoSmithKline, Colgate-Palmolive это сделали и алкогольные магазины, расположенные рядом с границей.

Если рассматривать все медиаканалы в целом (за исключением прямой почтовой рассылки), то самыми крупными рекламодателями в Эстонии являются Telia, Elisa (в т.ч Starman) и Selver. Из международных рекламодателей в Эстонии лидирует Reckitt Benckiser. Больше всего средств на прямую почтовую рассылку тратят розничные торговые сети — Coop, Selver, Maxima и Rimi.