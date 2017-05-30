Рынок Балтийского вокзала за первую неделю посетили около четверти миллиона раз

Открывшийся 19 мая рынок Балтийского вокзала за первую неделю посетили 223 982 человека, рекордным был второй день, когда рынок посетили 48 309 человек.

По словам руководителя по коммуникациям и маркетингу рынка Балтийского вокзала Лийзель Велленд, цифры первой недели превзошли самые оптимистичные прогнозы. "Я очень рада, что новый рынок интересует людей и уже в первую неделю привлек столько посетителей" , — сказала Велленд.

Из-за большого интереса рынок продлил время работы: с понедельника по субботу рынок открыт до 19 часов и по воскресеньям — до 17 часов.

По словам Велленд, новый рынок хорошо начал работу и планируется множество обновлений.

"Первым делом мы заполним сезонным товаром все уличные прилавки рынка и затем предпримем расширение ассортимента своего э-рынка, чтобы жители Таллинна и его ближайших окрестностей вскоре смогли заказывать домой большую часть продающихся на рынке продовольственных товаров. Также мы сделаем большой упор на различные мероприятия, и уже в эту субботу на рынке Балтийского вокзала пройдет большая ярмарка антиквариата Uunik", — сказала Велленд.