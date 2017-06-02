Рынок Балтийского вокзала за первую неделю посетили около 224 000 человек

В течение первой недели Рынок Балтийского вокзала, открывшийся 19 мая, посетили 223 982 человека, рекордным стал вторник, когда количество посетителей составило 48 309 человек, сообщила пресс-служба рынка.

По словам менеджера по связям с общественностью и маркетингу Рынка Балтийского вокзала Лийзель Велленд, цифры первой недели превысили даже самые оптимистичные прогнозы, и большой интерес у народа подтверждает, что нового рынка ждали. ”Мне очень приятно, что новый рынок интересен людям, и что он привлек так много посетителей за первую же неделю работы”, — сказала Велленд.

Из-за повышенного интереса людей Рынок Балтийского вокзала продлил время работы — с понедельника по субботу он открыт до 19 часов и по воскресеньям до 17 часов.

По словам Вилленд, работа нового рынка началась успешно, но никто не собирается почивать на лаврах — в планах еще много нововведений. ”В первую очередь мы заполним сезонными товарами все наружные прилавки рынка, затем приступим к расширению ассортимента нашего интернет-рынка, чтобы люди, живущие в Таллинне и его окрестностях, могли заказывать на дом большую часть продуктов, имеющихся в продаже на нашем рынке. Мы также делаем большой акцент на различных мероприятиях, и уже в эту субботу на Рынке Балтийского вокзала пройдет большая ярмарка антиквариата и блошиный рынок UUNIK”, — сказала Велленд.

Astri Kinnisvara входит в действующую с 1991 года группу предприятий, основанных на эстонском капитале. Astri grupp занимается в основном девелопментом торговой недвижимости и оказанием услуг, связанных с арендой и администрированием.

Astri принадлежат тартуский Lõunakeskus, Pärnu Keskus, нарвские Astri Keskus, Fama Keskus и Tempo Mööblimaja, таллиннский Рынок Балтийского вокзала и DEPOO.