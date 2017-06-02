Рынки ответили ростом акций на решение Трампа по климату

Торги на Уолл-стрит завершились в четверг ростом котировок после заявления Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения о климате.

Несколько крупных бизнесменов высказались против этого шага, но Трамп настаивает на том, что это принесет пользу американкой экономике.

С критикой решения Трампа выступил и глава компании General Electric Джеффри Иммельт, заявивший, что он разочарован этим шагом.

Основатель компании Tesla Илон Маск сообщил, что в ответ на решение Трампа выходит из президентского совета.

Ранее в четверг позитивная тенденция занятости в частном секторе способствовала росту цен на акции.

Индекс Доу-Джонса к концу торгов подрос на 135 пунктов, до отметки 21,144.

Индекс Nasdaq Composite установил рекорд, поднявшись к закрытию торгов на 48 пунктов и составив 6,246.

Индекс S&P 500 также достиг новых высот, прибавив 18 пунктов и достигнув отметки 2,430.

Отчет американского института ADP Research, специализирующегося на рынке труда, показал неожиданно высокий, на 253 тыс. человек, рост занятости в мае.

Рынки видят в этом позитивный знак для экономики.

Рост занятости повышает шансы роста процентных ставок, о котором могут объявить на следующем заседании Федерального резерва 14 июня.