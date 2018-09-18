Рыйвас: от предложений союза работодателей поет душа

"Просто душа поет. Здесь и вопрос о высокой оценке работы учителей через существенное повышение их зарплат, и вопрос поддержания государства в форме и его реформирования поставлены на очень видное место. Чтобы в Эстонии были люди, имеющие возможность здесь работать… Все эти вещи в действительности способствуют устойчивости государства и росту экономики", — передает rus.err.ee слова Рыйваса, сказанные радионовостям ERR.

По его словам, тему платного высшего образования стоит обсуждать: "Ведь и сейчас секрет полишинеля, что по ряду специальностей университеты брали плату при заочном или вечернем обучении. Я считаю, что в Эстонии учат специальностям, где спрос настолько большой, что можно брать плату за обучение. Конечно, надо думать и о том, что есть специальности, которые и в будущем должны быть бесплатными, включая медицинское образование".

"Чтобы у эстонского общества в будущем дела шли хорошо, и я с этим на 100% согласен, что если мы хотим, чтобы следующие поколения жили все лучше, то уже сейчас надо фокусироваться на образовании. Я не уверен, что за четыре года можно втрое увеличить зарплату учителей, но надо двигаться в этом направлении", — добавил депутат Рийгикогу.