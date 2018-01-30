30.01.2018, 21:46

Рыбный союз: включение Эстонии в офшорный список Украины — бомба замедленного действия

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rus.delfi.ee
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Foto: Bianca Mikovitš

Месяц назад Украина включила Эстонию в список стран, которые принято называть налоговым раем или офшорами. Как результат: пристальное дыхание контролирующих органов, проблемы с платежами и обменом валюты и так далее, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Трудности есть, наши предприятия на Украине не могут менять валюту, чтобы оплачивать счета за рыбу и не могут делать денежные переводы в Эстонию", — говорит исполнительный директор Рыбного союза Эстонии Валдур Ноормяги.

"Негатив и в том, что к нам обращаются давние клиенты, которые спрашивают: а сохранится ли вообще товарооборот между странами?", — отмечает эстонский бизнесмен из Киева Андрес Луми.

В последние дни некоторые из украинских банков стали вести себя с эстонскими клиентами, как раньше, без дополнительных проверок — некоторые эксперты увидели в этом положительный знак.

Но, по словам Ноормяги, само включение Эстонии в список стран под особым контролем — бомба замедленного действия.

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