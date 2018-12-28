Рыбные инновации: на прилавках могут появиться латвийские макароны из кильки



Ингредиенты рыбной массы очень простые — главное соблюдать пропорцию и порядок добавления. "Главный исходный продукт — это рыба. К ней добавляется соль, краситель, крахмал, приправы и соевый лецитин", — объяснила доктор наук Илзе Граматиня.

Идея не нова: в Латвию уже некоторое время импортируется похожая масса из белой рыбы. Но изобретение латвийских учёных делает процесс производства примерно в два раза дешевле. Кроме того, это придаст дополнительную стоимость местным дарам моря — большая часть балтийской кильки сейчас экспортируется в непереработанном виде и становится потом рыбной мукой.

Новая технология подразумевает практически безотходное производство — килька перемалывается в однородную массу со всеми головами и хвостами.

Сандра Муйжниеце-Брасава, которая возглавляла команду учёных из университета, рассказала, что главными проблемами оказались некрасивый цвет массы и довольно водянистая структура. На то, чтобы получившаяся субстанция стала выглядеть приятной, было потрачено много сил и времени. Итогом работы стал 21 продукт — не только довольно очевидные колбасы, паштеты и крабовые палочки, но и макароны с пельменями.

Исследование проводилось на деньги Евросоюза. Им уже заинтересовались три предприятия и запросили себе всю 500-страничную документацию. Так что не исключено, что вскоре инновационные продукты местного производства появятся в магазинах.