19.09.2017, 11:15

Ryanair отменила воскресные рейсы Лондон-Таллинн-Лондон

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rus.delfi.ee
EST
Ryanair отменила воскресные рейсы Лондон-Таллинн-Лондон
Foto: JOSEP LAGO, AFP

Авиакомпания Ryanair опубликовала на своем сайте список рейсов, которые будут отменены на ближайшей неделе. Как выяснилось, в воскресенье, 24 сентября, отменены два рейса на линии Лондон-Таллинн.

Авиакомпания отменила воскресный рейс из Лондона в Таллинна, а также обратный вылет из Таллинна в Лондон. Подробности о массовой отмене рейсов смотрите здесь.

Ирландская авиакомпания и крупнейший в мире бюджетный авиаперевозчик Ryanair в ближайшие шесть недель отменила от 40 до 50 рейсов в день, чтобы дать возможность пилотам и другим сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона, пишет в субботу Guardian.

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