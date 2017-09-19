Ryanair отменила воскресные рейсы Лондон-Таллинн-Лондон

Авиакомпания Ryanair опубликовала на своем сайте список рейсов, которые будут отменены на ближайшей неделе. Как выяснилось, в воскресенье, 24 сентября, отменены два рейса на линии Лондон-Таллинн.

Авиакомпания отменила воскресный рейс из Лондона в Таллинна, а также обратный вылет из Таллинна в Лондон. Подробности о массовой отмене рейсов смотрите здесь.

Ирландская авиакомпания и крупнейший в мире бюджетный авиаперевозчик Ryanair в ближайшие шесть недель отменила от 40 до 50 рейсов в день, чтобы дать возможность пилотам и другим сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона, пишет в субботу Guardian.