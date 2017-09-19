Ryanair отменила рижские рейсы, запланированные на пятницу

Авиакомпания-дискаунтер Ryanair отменила запланированные на пятницу, 22 сентября, два рейса между Ригой и Лондоном, сообщили в международном аэропорту "Рига".
Ryanair отменила рейс Лондон (Станстэд) — Рига со временем прилета 10:50 и рейс Рига — Лондон (Станстэд) со временем вылета 11:30.
"Информационный центр аэропорта получил немного больше звонков по сравнению с обычными днями. Люди интересуются рейсами Ryanair, но никакого ажиотажа не наблюдается", — пояснили в аэропорту.
На этой неделе Ryanair уже предупреждала об отмене во вторник, 19 сентября, двух рижских рейсов.
Напомним, что Ryanair на этой неделе в целом отменяет около 2000 рейсов.
Полный список отмененных рейсов можно найти на сайте Ryanair.
Правила ЕС относительно отмененных рейсов:
- Пассажирам должна быть предложена помощь и компенсация, если отмена произошла по вине авиакомпании или ее можно было избежать
- Авиалинии должны возвращать полную стоимость билета в течение 7 дней или же предлагать билет на другой рейс, если рейс был отменен в короткий срок
- В дополнение к этому пассажиры также могут запросить компенсацию
- Компенсация в таком случае составляет 250 евро за рейс малой дальности, 440 евро за рейс средней дальности и 600 евро за дальний рейс
- Пассажиры, которые прилетают в пункт назначения более чем на 3 часа позже, могут обратиться за компенсацией в размере от 200 до 600 евро, в зависимости от продолжительности полета и задержки вылета.