Ryanair отменила рижские рейсы, запланированные на пятницу

Авиакомпания-дискаунтер Ryanair отменила запланированные на пятницу, 22 сентября, два рейса между Ригой и Лондоном, сообщили в международном аэропорту "Рига".



Ryanair отменила рейс Лондон (Станстэд) — Рига со временем прилета 10:50 и рейс Рига — Лондон (Станстэд) со временем вылета 11:30.

"Информационный центр аэропорта получил немного больше звонков по сравнению с обычными днями. Люди интересуются рейсами Ryanair, но никакого ажиотажа не наблюдается", — пояснили в аэропорту.

На этой неделе Ryanair уже предупреждала об отмене во вторник, 19 сентября, двух рижских рейсов.

Напомним, что Ryanair на этой неделе в целом отменяет около 2000 рейсов.

Полный список отмененных рейсов можно найти на сайте Ryanair.

Правила ЕС относительно отмененных рейсов: