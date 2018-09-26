26.09.2018, 07:20

Ryanair из-за забастовки отменяет 190 рейсов


Deutsche Welle
EST 1
Ryanair
Foto: Siim Lõvi

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 28 сентября отменяет 190 рейсов. Об этом сообщается в Twitter авиаперевозчика во вторник, 25 сентября.


Таким образом, будет аннулировано около 8 процентов от 2400 ежедневно выполняемых рейсов, пострадают 30 тысяч из 450 тысяч клиентов компании. Причиной отмены рейсов станет продолжающаяся забастовка бортпроводников в шести европейских странах: Бельгии, Германии, Испании, Италии, Нидерландах и Португалии.

Представитель аэропорта "Рига" Лаура Карните сказала, что авиакомпания пока не сообщала об отмене рейсов в пятницу из Риги и в Ригу, но призвала пассажиров следить за информацией вплоть до дня вылета.

"Ненужная" забастовка Ryanair

В самой авиакомпании предстоящую забастовку охарактеризовали как "ненужную". Перевозчик заявил, что фактически уже достиг соглашения с бортперсоналом в Ирландии, Великобритании, Германии и Португалии и пригласил сотрудников из других стран к продолжению переговоров по поводу заключения соответствующих контрактов.

Забастовки пилотов и бортпроводников самой прибыльной европейской авиакомпании продолжаются уже больше года. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. В частности, на прошедшей неделе пилотам Ryanair в Германии удалось достичь соглашения с компанией о том, что в будущем они получат статус штатных сотрудников и им не придется более самостоятельно оплачивать расходы на повышение квалификации, сообщает немецкая общественно-правовая медиакомпания ARD.

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