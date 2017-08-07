Рябков: Россия сократит зависимость от доллара

Россия сократит зависимость своей экономики от доллара в ответ на новые санкции США. Об этом в понедельник, 7 августа, в интервью изданию ”Международная жизнь” заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает Lenta.ru со ссылкой на Rambler News Service.

”Экономика будет напоминать о себе и в хорошем, и в плохом смысле. Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее”, — сказал дипломат. Он добавил, что это ”становится насущной необходимостью”.

По мнению главы совета Центра стратегических разработок, бывшего министра финансов Алексея Кудрина, Россия может остаться под санкциями на долгие годы, что ограничит экономический рост и инвестиции, а также увеличит разрыв между страной и миром.

В марте председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России созданы все условия для работы платежных систем и банков в случае отключения страны от SWIFT или других ограничений.

В декабре 2016 года турецкий премьер Бинали Йылдырым заявлял, что Центробанки Турции и России приступили к решению технических вопросов для перехода на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, на эту перспективу позитивно смотрят и в Анкаре, и в Москве. О планах России использовать национальные валюты в торговых отношениях с Вьетнамом осенью прошлого года сообщал первый вице-премьер Игорь Шувалов.