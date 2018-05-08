Рута Арумяэ: сегодня нет смысла скупать все на рынке недвижимости

По ее словам, важно, какое имущество и когда покупать. ”Вопрос в том, как у людей меняются планы и возникает ли потребность продавать. Но при том, что обычно человек приобретает квартиру на продолжительный срок, то в длительной перспективе нельзя сильно ошибиться”, — добавила Арумяэ.

По словам инвестора Яака Роосааре, всех жителей Эстонии можно было бы разместить в микростудиях площадью меньше 20 кв.м. ”Необходимо построить всего 5000 таких квартирных домов и перевезти туда всю Эстонию. Никто об этом не мечтает, но сейчас такой тип жилья очень популярен. В микростудиях живут те, кого интересуют не квадратные метры, а крыша над головой. В таких квартирах не живут семьи с детьми, они это даже не рассматривают. Скорее, это студенты и люди, приехавшие в город на заработки”, — рассказал Яак Роосааре.

”Помимо временных работников, у микростудий появилась и новая целевая группа — это пенсионеры, — отметил Роосааре. — Пенсионерам приходится слишком много платить за свою типовую трехкомнатную квартиру. Финские пенсионеры тоже приезжают в Эстонию, чтобы сэкономить, потому что расходы на микростудию зачастую ниже, чем в обычную съемную квартиру. Инвесторам нравятся такой тип жилья, потому что в этом случае можно просить более высокую цену за квадратный метр. Минусом являются постоянно меняющиеся жильцы — в среднем период аренды составляет меньше года”.

По словам Роосааре, сдача микроквартир не является 100% пассивным доходом, потому что их обслуживанием тоже надо заниматься. ”Если на рынке аренды сложности, то большие квартиры труднее сдать. Спрос на микроквартиры существует в низшем слое сектора. Девелоперам они нравятся, потому что цена за квадратный метр бывает выше, чем в новых домах в том же районе”, — добавил Роосааре.

Конференцию открыл старейшина Виймси Сийм Каллас. На мероприятии выступили директор GAG Хендрик Агур, инвестор Яак Роосааре, преподаватель экономической теории Рута Арумяэ, член правления ABC Kinnisvarateenused OÜ Урмас Лаур, основатель Crowdestate OÜ Лойт Линнупыльд, исполнительный руководитель Arco Vara kinnisvarabüroo Элари Тамм и член правления Bigbank AS Мартин Лянтс.

В панельной дискуссии приняли участие Свен Сестер, Моника Мельдо, Мартин Лянтс и Тыну Тоомпарк. Дискуссией руководит Урмас Вайно.