Рута Арумяэ: сегодня нет смысла скупать все на рынке недвижимости

На прошедшей вчера в музее Kumu конференции на тему недвижимости, организованной Bigbank, преподаватель экономической теории Рута Арумяэ сказала, что на сегодняшний день ситуацию в макроэкономике можно назвать сильной — одной из сильнейших за всю историю Эстонии, но несмотря на это, нет смысла скупать все на рынке недвижимости, сказано в пресс-релизе.
”Если говорить про инвестиции, то уже довольно в молодом возрасте я знала, что мне нужно инвестировать в первую очередь в себя, и накапливать тотй багаж, с которым можно двигаться дальше, — сказала Рута Арумяэ. — Чем больше вы изучаете экономику, тем больше видите возможностей. Я приобрела свое первое жилье в качестве инвестиции. Сейчас я инвестирую точно так же для того, чтобы улучшить мое личное экономическое положение, и, судя по всему, я не единственная, кто понимает, что недвижимость — это крупный источник дохода. Это работает по всему миру”.
”Является ли покупка дома инвестицией? Покупка кухонной мебели, которая позволит готовить еду дома — это потребление. Покупка мебели для кухни ресторана, которая позволяет зарабатывать на приготовлении еды — это инвестиция. С различными тренингами то же самое: если ваша цель — хорошо провести время, то это расходы на развлечения. Если вы используете обучение для саморазвития, то это инвестиция. То есть если вы покупаете дом для своего проживания, то это не инвестиция. Если рассматривать жилье как инвестицию, то следует считаться и с рисками”, — отметила Рута Арумяэ.