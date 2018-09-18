Русскоязычные подростки приглашаются к участию в бесплатных мастер-классах

Таллиннским школьникам от 14 до 19 лет с родным русским языком предлагают принять участие в практических уроках, которые позволят приобрести навыки, необходимые для работы, чтобы повысить их востребованность на рынке труда.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что серия занятий направлена на формирование умений, необходимым на рынке труда XXI века. ”Рынок труда меняется, все важнее становятся навыки, поддерживающие эффективную совместную работу, визуальное мышление, ориентированное на результат, и применение различных творческих методов. Все включенные в программу темы нацелены на приобретение ребятами знаний и умений, которые понадобятся им в будущем при трудоустройстве. Подобные занятия в таком объеме в Таллинне впервые проводятся на русском языке”, — рассказал вице-мэр о программе.

Занятия будут проходить с сентября по апрель, всего состоится восемь встреч. Ребятам, среди прочего, расскажут о том, как лучше выражать свои мысли, выступать перед публикой и какие специальности в соответствии с прогнозами специалистов будут востребованы в ближайшем будущем. Научат школьников и правильно подавать заявления о приеме на работу, и участвовать в собеседованиях.

Занятия пройдут в сотрудничестве с Северо-Эстонским центром Rajaleidja, Таллиннским центром душевного здоровья, TedX Ласнамяэ и др.