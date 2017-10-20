”РусЛайн” неожиданно сообщила об отмене рейсов между Петербургом и Таллинном

Российская авиакомпания ”РусЛайн” сообщила, что отменяет рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Таллин — Санкт-Петербург. Таким образом, на направлении останется действовать лишь эстонская Nordica.

Во вторник утром ”РусЛайн” сообщила Таллиннскому аэропорту, что утренний рейс станет последним. В аэропорту сказали Delfi, что более подробной информацией не обладают. Неизвестны также и причины этого решения.

По сообщению Nordica, они согласны взять всех клиентов ”РусЛайн”.

"Уважаемые пассажиры! Информируем об отмене рейсов 7R-285/286 и 7R-287/288 по маршруту Санкт-Петербург — Таллин — Санкт-Петербург с 29 октября 2017 года по 24 марта 2018 года. Для получения дополнительной информации просим обращаться в колл-центр авиакомпании по телефонам: 8 800 5555 800 (звонок по России бесплатный, круглосуточно), +7 (495) 933-23-33 (для звонков за пределами РФ). Приносим извинения за доставленные неудобства”, — значится на сайте ”РусЛайн”.

Направление Санкт-Петербург — Таллин — Санкт-Петербург было окрыто лишь в этом году.