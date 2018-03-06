Руководство Раквереского мясокомбината отрицает убытки из-за забастовки

Руководство принадлежащего финскому концерну HKScan Раквереского мясокомбината назвало не соответствующими действительности утверждения бастующих рабочих забойного цеха о том, что продолжающаяся уже месяц забастовка значительно снизила темпы работы цеха, сообщает rus.err.ee со ссылкой на ”Актуальную камеру”.

По словам директора HKSсan Estonia Анне Мере, вся работа осуществляется согласно графику.

"Действительно, мы вынуждены были найти внутри комбината исполнителей для замены. И это, конечно, повлияло на ход работы. Но в любом случае, комбинат работает, и мы поставляем заказы наших клиентов в обычном режиме. Слова бастующих, что работа замедлилась, не отвечают истине. Мы работаем согласно графику, и возражений нет", — сказала Мере во вторник, 6 марта, в интервью "Актуальной камере".