Руководство Nord Stream 2 надеется ввести газопровод в строй

Финансовый директор оператора строительства газопровода "Северный поток -2" выразил надежду, что, несмотря на все новые препятствия, строительство газопровода пройдет по плану.

В руководстве компании Nord Stream 2, реализующей проект газопровода "Северный поток — 2", уверены, что, несмотря на новые препятствия, смогут в запланированные сроки начать и завершить строительство магистрали. "Мы планируем закончить строительство и ввести газопровод в строй в конце 2019 года", — заявил в субботу, 2 декабря, в интервью агентству dpa финансовый директор проекта Пол Коркоран.

Первые разрешения на реализацию проекта ожидаются еще в декабре 2017 года. В целом для осуществления строительства надо получить согласие властей в пяти странах, в том числе в Германии. Против прокладки газопровода выступают многие государства Восточной и Северной Европы.

30 ноября Парламент Дании одобрил законопроект, который дает возможность принимать во внимание вопросы внешней политики, безопасности и обороны при выдаче разрешений на прокладку силовых кабелей и трубопроводов в территориальных водах страны. Согласно новому закону, право рассматривать вопрос о целесообразности прокладки трубопроводов через территориальные воды королевства передается в МИД страны.

Коркоран указал, что датский закон вступит в силу вероятно в январе 2018 года. "Это еще вопрос, захочет министр иностранных дел использовать возможности, которые дает ему закон", — указал менеджер. В случае, если глава МИД все же наложит свое вето, Nord Stream 2 рассмотрит вопрос о разработке альтернативных маршрутов прокладки газопровода.

Финансовый директор консорциума выразил разочарование и недоумение в связи с попытками Еврокомиссии вмешаться в строительство газопровода и изменить Газовую директиву, являющуюся частью Третьего энергопакета ЕС. Этот пакет законодательных актов направлен на обеспечение равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке. "Когда мы начинали проект, мы знали правовое положение, но ЕС предлагает сейчас изменить его, и мы не знаем, что означает детально это предложение", — указал Коркоран. В настоящее время, отметил он, "мы не видим, что предложение ЕС блокирует проект". Кроме того, подчеркнул менеджер, инициативы Еврокомиссии часто отклоняются странами Евросоюза.