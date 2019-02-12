12.02.2019, 20:11

Руководство ATKO как сквозь землю провалилось — не берет на себя ответственность и не хочет говорить о неисправных школьных автобусах

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Кади Раал
Кади Раал
EST 39
Atko buss
Atko bussFoto: Rauno Volmar

Перевозившая детей на неисправных автобусах в Харьюмаа Atko Grupp целую неделю избегала высказываний на эту тему и в своем запоздалом комментарии оставила без ответа почти все заданные им вопросы.

Утром 5 февраля Delfi сделал запрос относительно находящихся в плохом техническом состоянии автобусов как в Atko Grupp, так и в волостную управу Харку. Волостной старейшина Эрик Сандла сказал, что с Atko Liinid OÜ у них были проблемы и раньше. После контрольного рейда представители волости встречались и с заключившим договор с Atko Центром общественного транспорта Северной Эстонии (Põhja-Eesti ÜTK), с которым обсуждали среди прочего прекращение договора с автобусной фирмой.

Очень скоро выяснилось, что самый вероятный способ получить комментарий у Atko Grupp — позвонить на указанный на домашней странице предприятия общий контактный телефон, потому что с заведующим отделом Харьюмаа в OÜ Atko Liinid Арво Сарапуу-младшим связаться не удалось.

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Ответившая на звонок на настольный телефон женщина попросила отправить все вопросы на общий электронный адрес Atko и пообещала передать их нужным людям. Когда журналист спустя несколько часов перезвонил, чтобы узнать насчет ответа, та же женщина сказала, что все вопросы передали занимающемуся коммуникацией предприятия человеку. Относительно конкретных имен и подготовки ответов она не смогла ничего сказать и пообещала вскоре перезвонить. Звонка не поступило. Пару часов спустя больше не отвечали и на звонки журналиста.

В среду репортер Delfi отправился под дверь конторы предприятия, но это не принесло плодов. Автобусная фирма сообщила, что согласна общаться только по электронной почте. В то же время, на полученные вчера вопросы Atko по-прежнему ответа не прислала.

Ко второй половине дня пятницы ситуация не улучшилась. На звонок на общий номер опять ответила та же женщина, по словам которой, предприятие занималось составлением ответа. В завершение разговора журналист пообещал, что в случае дальнейшего затягивания с ответом Delfi вместо комментария автобусной фирмы опубликует статью о том, как предприятие уклоняется от ответа. Через пять минут из автобусной фирмы перезвонили и пообещали прислать комментарий предприятия в понедельник.

В понедельник Atko за несколько минут до закрытия конторы прислала ответ, в котором оставила без ответа большинство заданных вопросов. Например, автобусная фирма не объяснила, через какое время автобусы проходят технический контроль и кто за это отвечает, также осталось без объяснения, почему предприятие опротестовало составленные на контрольном рейде контрольные акты повторного осмотра. Не ответили и на вопрос о том, каким еще волостям предлагают услугу школьного автобуса, и оставили без комментария желание волости Харку досрочно расторгнуть договор с ними.

"Автобусы, на техническое состояние которых обратили внимание в ходе проведенного в волости Харку контрольного рейда, в тот же день или на следующий день заново прошли техосмотр. Технические недостатки, на которые обратили внимание, устранены, и автобусы продолжают обслуживать линии. Соответствие требованиям внеочередного техосмотра контрольных актов об обозначенных в ходе контрольного рейда технических неисправностях мы опротестовали и сможем дать более точные комментарии после того, как выяснится решение по протесту", — значилось в ответе от имени AS Atko Grupp.

Немного быстрее ответ от автобусной фирмы получила волостная управа Харку. А именно, Сарапуу младший утром 7 февраля отправил письмо того же содержания работающей в подчинении у волостного старейшины редактору Harku Valla Teataja Мари Кукк.

Сарапуу-младший добавил, что в части услуги школьных автобусов учащают постоянное плановое обслуживание автобусов и ищут возможности заменить обслуживающие сейчас школьные линии в волости Харку автобусы на более новые.

Но исполнительный директор Põhja-Eesti ÜTK Велло Йыгисоо в недоумении от ответа автобусной фирмы. В отправленном волостной управе Харку письме Йыгисоо говорит, что для него остается непонятным опротестовывание сделанных в ходе контрольного рейда предписаний.

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"Как будто Atko разрешили бы ездить и осуществлять перевозку учащихся на технически неисправных автобусах. Если у руководителя фирмы такие убеждения, то…??" — написал Йыгисоо.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий выяснится в ближайшем будущем. По-прежнему обсуждается план прекратить договор с OÜ Atko Liinid.

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