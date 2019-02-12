Руководство ATKO как сквозь землю провалилось — не берет на себя ответственность и не хочет говорить о неисправных школьных автобусах

В среду репортер Delfi отправился под дверь конторы предприятия, но это не принесло плодов. Автобусная фирма сообщила, что согласна общаться только по электронной почте. В то же время, на полученные вчера вопросы Atko по-прежнему ответа не прислала.

Ко второй половине дня пятницы ситуация не улучшилась. На звонок на общий номер опять ответила та же женщина, по словам которой, предприятие занималось составлением ответа. В завершение разговора журналист пообещал, что в случае дальнейшего затягивания с ответом Delfi вместо комментария автобусной фирмы опубликует статью о том, как предприятие уклоняется от ответа. Через пять минут из автобусной фирмы перезвонили и пообещали прислать комментарий предприятия в понедельник.

В понедельник Atko за несколько минут до закрытия конторы прислала ответ, в котором оставила без ответа большинство заданных вопросов. Например, автобусная фирма не объяснила, через какое время автобусы проходят технический контроль и кто за это отвечает, также осталось без объяснения, почему предприятие опротестовало составленные на контрольном рейде контрольные акты повторного осмотра. Не ответили и на вопрос о том, каким еще волостям предлагают услугу школьного автобуса, и оставили без комментария желание волости Харку досрочно расторгнуть договор с ними.

"Автобусы, на техническое состояние которых обратили внимание в ходе проведенного в волости Харку контрольного рейда, в тот же день или на следующий день заново прошли техосмотр. Технические недостатки, на которые обратили внимание, устранены, и автобусы продолжают обслуживать линии. Соответствие требованиям внеочередного техосмотра контрольных актов об обозначенных в ходе контрольного рейда технических неисправностях мы опротестовали и сможем дать более точные комментарии после того, как выяснится решение по протесту", — значилось в ответе от имени AS Atko Grupp.

Немного быстрее ответ от автобусной фирмы получила волостная управа Харку. А именно, Сарапуу младший утром 7 февраля отправил письмо того же содержания работающей в подчинении у волостного старейшины редактору Harku Valla Teataja Мари Кукк.

Сарапуу-младший добавил, что в части услуги школьных автобусов учащают постоянное плановое обслуживание автобусов и ищут возможности заменить обслуживающие сейчас школьные линии в волости Харку автобусы на более новые.

Но исполнительный директор Põhja-Eesti ÜTK Велло Йыгисоо в недоумении от ответа автобусной фирмы. В отправленном волостной управе Харку письме Йыгисоо говорит, что для него остается непонятным опротестовывание сделанных в ходе контрольного рейда предписаний.

"Как будто Atko разрешили бы ездить и осуществлять перевозку учащихся на технически неисправных автобусах. Если у руководителя фирмы такие убеждения, то…??" — написал Йыгисоо.

Он добавил, что дальнейшее развитие событий выяснится в ближайшем будущем. По-прежнему обсуждается план прекратить договор с OÜ Atko Liinid.