Руководители госпредприятия подтасовывали факты, а министрам все равно?

Заказанный советом Eesti Energia у адвокатского бюро Varul аудит показал, что прежнее руководство концерна в целях получения инвестиций намеренно на десятки миллионов евро занизило стоимость строительства завода про производству сланцевого масла Enefit280, а также злонамеренно презентовало совету проект как более окупаемый, чем он был на самом деле.

От совета и общего собрания (то есть от министра) была сокрыта существенная информация и большие риски, решение об инвестициях было принято необдуманно и при отсутствии должной подготовки.

Скорее всего, в частном секторе руководителям предприятия не удалось бы подобным образом обвести вокруг пальца владельцев, равно как и не удалось бы после выявления подтасовки фактов — если бы это все же произошло — продолжить на том же месте. А правление Eesti Energia продолжило. Несмотря на то, что конечные траты оказались больше запланированных на 90 млн евро, а завод все равно должным образом не работал.

В связи с этим Ärileht попросил комментарии у министра финансов Свена Сестера и министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. Оба министерства имеют к делу прямое отношение, так как во время инвестиции в Enefit280 Eesti Energia была подведомственна министерству экономики, в позже, после отсоединения Elering, перешла в зону ответственности министерства финансов. Тем не менее, министры своих разъяснений не дали. Ответ удалось получить лишь от руководителя отдела государственного имущества Министерства финансов Кайе Каринол, которая назвала ситуацию прискорбной.

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”Принимая во внимание тогдашние цены на масло, а также прогнозы в отношении них, сейчас нет смысла спекулировать на тему того, принял бы совет решение об инвестициях или нет, — сказала она. — В результате аудита не было установлено причинения количественно определяемого ущерба, поэтому нет и требований о его возмещении”.

Карниол сказала, что нынешнее правление Eesti Energia изменило процесс руководства проектами внутри предприятия с целью сделать его более прозрачным и качественным. ”Также меняется порядок принятия решений об инвестициях между советом и правлением”, — отметила она. ”Основную роль в фактическом надзоре над деятельностью правления играет компетентный совет. С этой точки зрения мы надеемся поднять качество советов за счет внедрения комиссии по назначению его членов”.

В аудите внешних инвестиций Eesti Energia госконтроль пришел к выводу, что совет и общее собрание — министр (в 2007-2017 гг министром экономики и коммуникации является Юхан Партс — прим.ред.) — были проинформированы о рисках проекта в Иордании и получили от правления уместную информацию. Однако, например, в случае с проектом в штате Юта как совет Eesti Energia, так и министр получили от правления лишь выборочную информацию.

”По оценке госконтроля, информация о проекте в штате Юта, которая в 2011 году была представлена совету и на основании которой было принято решение об инвестициях, не содержала в себе всех существенных фактов, — сказал государственный контролер Тармо Олго. — К примеру, правление не выяснило, обладает ли Eesti Energia для внедрения проекта в жизнь достаточным количеством ресурсов, в том числе денег”. Предварительное решение об инвестициях в проект было также принято в спешке, однако, по словам Олго, о связанных с проектом рисках совет все же был осведомлен.