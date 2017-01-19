Процессами торговли, производства и логистики Maxima как одной из крупнейших торговых сетей в Эстонии будет руководить бывший директор формата Rimi Марко Пыдер.

Ежедневно 75 магазинов, восемь цехов по производству пищи и логистический центр Maxima обеспечивают, как минимум, 160 000 жителям Эстонии возможность приобрести любимые продукты и товары по самой выгодной цене. За слаженную работу и развитие всех этих структурных подразделений отныне отвечает Марко Пыдер, который имеет 15-летний опыт работы в сфере торговли и в последнее время управлял форматом Rimi.

”На сегодняшний день в этих структурных подразделениях работает порядка 3700 человек, что составляет 90% от общего количества работников нашей торговой сети. Одной из главных задач Марко в новой должности станет обеспечение слаженной работы всех этих звеньев как единого целого. Второй, не менее важный аспект — эффективность, то есть чтобы на каждом шагу мы достигали желаемого результата с наименьшими затратами, будь то рабочие часы или деньги”, — объяснил роль нового руководителя операций генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас.

Работавший ранее в торговых сетях Rimi и Jysk Марко Пыдер отметил, что ценит Maxima как торговую сеть с самым большим потенциалом для развития в Эстонии. ”Свидетельством тому является, например, факт, что уже в течение нескольких последних лет Maxima является единственной торговой сетью в десятке любимых брендов жителей Эстонии", — сказал руководитель операций Maxima Eesti. — "Самый большой потенциал предприятия кроется в его работниках. Чтобы этот потенциал раскрыть и предоставить коллегам возможности для его наилучшего применения и развития, я хочу сконцентрировать внимание на культуре управления. Надеюсь, что в результате каждый работник будет чувствовать себя успешным членом команды Maxima”.

Марко Пыдер окончил Стокгольмскую школу экономики в Риге по направлению торговли и стратегического управления. Он продолжает повышать квалификацию на обучениях в области управления. Работу в торговле Марко Пыдер начал в 2002 году. Последние восемь лет он работал в Rimi Eesti Food AS, где в 2011 году ему доверили управление всеми магазинами Rimi.